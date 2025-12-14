Disney-Star und Drummer sind Eltern geworden: Das ist der ungewöhnliche Name ihres Babys

Los Angeles - Kurz vor Weihnachten überraschten die Schauspielerin Debby Ryan (32) und ihr Partner Josh Dun (37) ihre Fans auf eine ganz besondere Art. Auf dem Instagram-Kanal " debbyryan " widmeten der "Twenty One Pilots"-Schlagzeuger und die "Jessie"-Darstellerin rührende Worte an ihr Neugeborenes. Doch nicht nur die Geburt selbst sorgte für ordentlich Gesprächsstoff - auch der Name ihrer Tochter wurde heiß diskutiert.

Für Debby Ryan (32) war die Geburt ihrer ersten Tochter alles andere als leicht - ihr Mann Josh Dun (37) stand der Sängerin jedoch steht's bei Seite. © Fotomontage/Instagram/debbyryan

Für die 32-Jährige und ihren Ehemann verlief die Geburt alles andere als gewöhnlich. So brachte Debby ihr Kind nicht im Krankenhaus, sondern mit einer Wassergeburt zur Welt. Ganz offen teilte sie ihre Gedanken mit über 15 Millionen Instagram-Fans.

"Wir saßen unter dem Vollmond – dem kalten Supermond – und erinnerten uns an unser Leben als Familie zu zweit. Ich sagte dem Kind, das ich in mir trug, dass wir bereit seien, zu dritt zu werden", schrieb die Pop-Sängerin unter ihre Bilder.

Wenige Stunden, nachdem sich die Schauspielerin in das Geburtsbecken gesetzt hatte, kam ihre Tochter Felix Winter Dun zur Welt - ein "außergewöhnlicher Name", wie ihre Fans finden. "Gegen Mittag wurde Felix unter Weihnachtslichtern geboren – direkt in die Hände ihres Vaters", berichtete sie.

Auch für ihren Partner findet Debby liebevolle Worte. Während der Geburt sei seine Unterstützung unverzichtbar gewesen. "Joshua war ein unglaublicher Teamkollege, der es irgendwie geschafft hat, nicht in die Wanne gezogen zu werden und zu ertrinken", erklärte die "Insatiable"Darstellerin.