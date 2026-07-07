Kündigungswelle bei RTL: Auch Ex-Moderatorin Birgit Schrowange bezieht Stellung

Köln - Zu Beginn des Jahres sorgte RTL mit einem massiven Stellenabbau für Entsetzen bei seinen Mitarbeitern. Birgit Schrowange (68) war davon zwar nicht direkt betroffen, hat aber eine klare Meinung zur Entwicklung der deutschen TV-Landschaft.

Birgit Schrowange (68) moderiert bei RTL rund 25 Jahre lang das Magazin "Extra". (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

25 Jahre lang hatte die 68-jährige Moderatorin beim Kölner Privatsender durch das Magazin "Extra" geführt. Nach einem kurzen Intermezzo mit zwei abgesetzten Sendungen bei SAT.1 zog sie sich 2022 aus dem Rampenlicht zurück.

Im Hinblick auf die heftige Kündigungswelle im Zuge einer allgemeinen Umstrukturierung bei ihrem alten Arbeitgeber erklärte Schrowange gegenüber der Münchener Abendzeitung, dass sie "ein Riesenglück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein".

Dass so viele ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera ihre Jobs verloren haben, tue Birgit Schrowange "natürlich leid".

Zu ihrer Zeit hätte man noch ganz tolle Sendungen machen dürfen, wie die gebürtige Nordrhein-Westfälin rückblickend klarstellt. "Es war genügend Geld da, und man konnte sich so richtig austoben", so Schrowange.

Heute seien allerdings neue Zeiten angebrochen. Sie sagt: "Das hat sich inzwischen sehr verändert. Die Stücke sind kleiner geworden."