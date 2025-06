Blake Lively zieht Klagepunkte zurück: Streit um emotionales Leid spitzt sich zu

Blake Lively (37) und Justin Baldoni spielen in "It Ends With Us" als verliebtes Paar die Hauptrollen. © Sony Pictures/dpa

Lively versucht aktuell, mehrere Anklagepunkte gegen Baldoni im Zusammenhang mit ihrem gemeinsamen Film "It Ends With Us" (2024) zurückzuziehen. Laut mehreren US-Medien will die 37-Jährige die Vorwürfe der "vorsätzlichen" und "fahrlässigen Zufügung emotionalen Leides" fallenlassen.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Baldonis Anwaltsteam Zugang zu ihren medizinischen Gesundheitsakten sowie Therapienotizen verlangt hatte. Diese Unterlagen seien laut den Anwälten entscheidend, um die Schwere der von Lively behaupteten emotionalen Schäden zu prüfen.

Konkret geht es um Anschuldigungen, dass sie "schweres emotionales Leid, Schmerzen, Demütigungen, Verlegenheit, Verharmlosung, Frustration und psychische Qualen" erlitten habe, wie etwa Variety berichtete.

Livelys Antrag auf Rücknahme der beiden Klagepunkte tauchte am Montag bei den Anwälten auf, kurz nachdem diese besagte Unterlagen angefordert hatten.



Dabei ist es bei Klagen wegen körperlicher oder seelischer Verletzungen üblich, dass die Verteidigung Einsicht in medizinische Unterlagen erhält. Unüblich dagegen ist es, dass Kläger mitten im Verfahren Forderungen aufgeben.