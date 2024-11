"Bloodhound Gang"-Star Evil Jared poltert gegen "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff!

Evil Jared (53) sorgt oft für Aufsehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe eine kurze Frage an meine deutschen Freunde", beginnt der langjährige Wahlberliner seinen Wutausbruch an Halloween in einem Video auf Instagram, um dann richtig loszulegen.

Wie in der Beschreibung zu lesen ist, sucht er Hilfe "deutsche 'Komödie' zu verstehen".

"Pufpaff, dieser Host von TV total, was zum Teufel ist lustig an ihm? Ich kann aus keinem Blickwinkel sehen, was lustig an ihm ist", polterte der Entertainer los.

Er habe "lustigere Sch***e bei Frauen-Comedians gesehen", fuhr der Bassist fort. "Bitte, kann es mir jemand erklären?"

Der Tenor der User im Kommentarbereich ist: Pufpaff sei nicht lustig.

Bleibt die Frage: Was soll das Ganze? Schon vor einer Woche hatte Jared mit dem Moderator online ein Hühnchen zu rupfen, als dieser sich abfällig zum angekündigten Comeback der "Bloodhound Gang" äußerte.

Im Anschluss lud Pufpaff den 53-Jährige in seine Show ein - ein Angebot, was dieser mit den Worten abschlug: "Ich brauche deine Entschuldigung nicht und ich brauche todsicher nicht 'TV total'." Ferner beklagte der Musiker, dass mit Pufpaff die Sendung den Bach heruntergegangen sei. Den Beitrag schloss er damit ab, dass man sich bei der Wok-WM am 9. November sehen werde. "Ich werde dich finden."