Bodybuilder "Hollywood Matze" schon wieder in Klinik! "Kann nicht mehr"

Hamburg - Das gibt es doch nicht! Bodybuilder Matthias Schneider (49) alias " Hollywood Matze " ist schon wieder im Krankenhaus - es ist bei Weitem nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren.

Bodybuilder Matthias Schneider (49) alias "Hollywood Matze" hat sich mal wieder aus dem Krankenhaus bei seinen Instagram-Fans gemeldet. © Fotomontage: Instagram/hollywood.matze

Am gestrigen Donnerstag meldete sich der gebürtige Berliner sichtlich erschöpft aus einem Krankenzimmer bei seinen rund 105.000 Followern auf Instagram. Gleich an mehreren Stellen waren dem Fitness-Influencer Zugänge gelegt worden.

"Jo Leute, schubidubi. Wie ihr seht, geht es mir ein bisschen besser. Ich bin nicht mehr auf der Intensiv-, sondern auf der Beobachtungsstation", erklärte er seiner Community mit schwerfälliger Stimme.



Die Nacht sei allerdings heftig gewesen, er habe mit einer externen Beatmung schlafen müssen. "Ich habe eine Lungenentzündung, Wasser in der Lunge und Wasser im Bauch", verdeutlichte der 49-Jährige.

Sein Puls sei zwischenzeitlich auf 170 bis 200 gestiegen, führte "Matze" zudem aus. "Gestern habe ich echt gesagt: 'Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.' Beim Einschlafen war ich schweißgebadet."

Es passiere selten, dass er nicht wisse, was er sagen solle, das gerade sei aber so ein Moment: "Mir fehlen echt die Worte. Das sind alles Dinge, die man nicht haben will", unterstrich der ehemalige "Die Alm"-Kandidat.