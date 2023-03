Boris Becker enthüllt pikante Details über "Besenkammer-Affäre"

Der britischen Zeitung The Sun liegen Ausschnitte seiner am 7. April erscheinenden Apple-Doku " Boom! Boom! The World vs. Boris Becker " vor, worin der Ex-Tennisstar offen über seinen Quickie mit Angela auf der Toilette des Londoner Nobelrestaurants "Nobu" im Jahr 1999 spricht - bekannt geworden als die "Besenkammer-Affäre".

Angela Ermakova (55, l.) hat Tochter Anna (23) allein großgezogen. © Horst Ossinger/dpa

Der Akt, bei dem seine uneheliche Tochter Anna geboren wurde, sei eine schnelle Nummer gewesen, stellte Boris klar: "Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war's."

Eben nicht! "Acht Monate später bekomme ich ein Fax, in dem steht: 'Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an'", ließ die Tennis-Legende die Zeit nach dem Seitensprung mit Angela Ermakova Revue passieren.

Er sei in Schockstarre verfallen: "Ich konnte es einfach nicht glauben!"

Spätestens nach einem Treffen mit seiner kurzen Affäre in der darauffolgenden Woche in London gab es dann aber keinen Grund mehr für Zweifel: "Sie kam herein, hatte einen dicken Mantel an, zog ihn aus, war hochschwanger und erklärte mir einfach, dass ich der Vater dieses Kindes bin."