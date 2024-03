"Beste deutsche Fußballer aktuell": Boris Becker fordert neuen DFB-Kapitän!

Zum "Heilsbringer" wollte der 56-Jährige den fünffachen CL-Sieger zwar nicht gleich ausrufen, aber "er ist der Chef. Er ist unangefochten in der Mannschaft der Führungsspieler", so die deutsche Tennis-Ikone.

"Nicht nur, weil er bei Real in den letzten Jahren vielleicht der wichtigste Mittelfeldstratege ist, auch bei Bayern München hat er viele Jahre Erfolg gehabt", rühmte Becker den gebürtigen Greifswalder weiter. "Ich bin froh, dass er wieder für uns spielt. Ich glaube, wir brauchen so eine Größe im deutschen Fußball."

Boris Becker (56, r.) besucht mit Freundin Lilian (33) nicht nur Tennis-Events, sondern ist auch gern im Fußballstadion unterwegs. © AFP/Tiziana Fabi

Ex-Schalke-Vorstand Heldt und der frühere BVB-Keeper Weidenfeller sahen das etwas anders, aus ihrer Sicht sollte der Bundestrainer dieses "Fass nicht aufmachen".

Laut Becker würden "im Hintergrund" aber diesbezüglich Gespräche laufen, er sei gespannt, wer im Sommer dann tatsächlich mit der Binde am Arm aufläuft.

Daneben schaltete sich der bekennende Bayern-Fan auch in die Trainer- und Spieler-Debatte bei seinem Herzensverein ein.

Mit dem bevorstehenden Abgang von Thomas Tuchel (50) müssten die Profis nun "auf sich gucken", was in der Königsklasse gegen Lazio Rom gleich zu einer befreiteren Spielweise geführt hätte und auch im Saisonendspurt neue Kräfte freisetzen könnte.

Dem spätestens am Saisonende scheidenden Coach rät er derweil, nicht die Nachfolge von Jürgen Klopp (56) beim FC Liverpool anzutreten.

"Was für eine undankbare Aufgabe!", platzte es aus "Bobele" heraus. "Das ist ein Himmelfahrtskommando! Besser kannst du es nicht machen. Klar trau ich ihm das zu, aber will das ein Tuchel? Will das ein Alonso? Will das irgendein Trainer?"