Einen Tag vor seinem Geburtstag! Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden

Mailand (Italien) - Es ist das schönste vorfristige Geburtstagsgeschenk, was er sich nur hätte wünschen können: Boris Becker (58) ist am Freitag zum fünften Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) brachte in Mailand eine Tochter zur Welt. Allerdings kam die Kleine auch an einem tragischen Datum zur Welt: Exakt vor seinem Jahr war Beckers Mutter Elvira (†89) verstorben.

Boris Becker (58) und seine Frau Lilian können Tochter Zoë Vittoria begrüßen. © Bildmontage: Annette Riedl/dpa, Screenshot/Instagram/borisbeckerofficial

Wie der mehrfache Grand-Slam-Champion am Samstag auf Instagram bekannt gab, wurde Zoë Vittoria Becker am 21. November in Mailand geboren.

Es ist das fünfte Kind der Tennis-Legende. Mit seiner Ex-Frau Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (26), aus einer Affäre mit Angela Ermakova (57) entstammt Tochter Anna Ermakova (25) und mit seiner Ex-Frau Lilly Becker (49) hat er den gemeinsamen Sohn Amadeus (15). Boris Becker hat am 22. November Geburtstag, wird somit am heutigen Sonnabend 58 Jahre alt.

Seine zweite Tochter macht dass Liebesglück mit Lilian perfekt, mit der er seit Sommer 2020 zusammen ist. Im September gaben sich der gebürtige Leimener und die Frau aus São Tomé and Príncipe in einer romantischen Zeremonie im italienischen Portofino das Ja-Wort.

Im Juni dieses Jahres hatte das Paar verkündet, dass es Nachwuchs erwartet. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg", schrieb Becker damals in den sozialen Medien.