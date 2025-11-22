Einen Tag vor seinem Geburtstag! Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden
Mailand (Italien) - Es ist das schönste vorfristige Geburtstagsgeschenk, was er sich nur hätte wünschen können: Boris Becker (58) ist am Freitag zum fünften Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) brachte in Mailand eine Tochter zur Welt. Allerdings kam die Kleine auch an einem tragischen Datum zur Welt: Exakt vor seinem Jahr war Beckers Mutter Elvira (†89) verstorben.
Wie der mehrfache Grand-Slam-Champion am Samstag auf Instagram bekannt gab, wurde Zoë Vittoria Becker am 21. November in Mailand geboren.
Es ist das fünfte Kind der Tennis-Legende. Mit seiner Ex-Frau Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (26), aus einer Affäre mit Angela Ermakova (57) entstammt Tochter Anna Ermakova (25) und mit seiner Ex-Frau Lilly Becker (49) hat er den gemeinsamen Sohn Amadeus (15). Boris Becker hat am 22. November Geburtstag, wird somit am heutigen Sonnabend 58 Jahre alt.
Seine zweite Tochter macht dass Liebesglück mit Lilian perfekt, mit der er seit Sommer 2020 zusammen ist. Im September gaben sich der gebürtige Leimener und die Frau aus São Tomé and Príncipe in einer romantischen Zeremonie im italienischen Portofino das Ja-Wort.
Im Juni dieses Jahres hatte das Paar verkündet, dass es Nachwuchs erwartet. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg", schrieb Becker damals in den sozialen Medien.
Boris Beckers Tochter kommt an dem Tag zur Welt, an dem seine Mama Elvira starb
Nun wurde das kleine Wunder Zoë Vittoria geboren. Für Boris ist es ein besonders emotionales Datum, denn exakt vor einem Jahr, am 21. November 2024, schloss seine geliebte Mama Elvira in ihrem Haus in Leimen für immer die Augen. Für den sechsfachen Grand-Slam-Champion ein Wink des Schicksals?
Seit Sommer 2020 ist er mit Lilian zusammen, sie stand mit ihm die wohl schwerste Zeit seines Lebens durch, als er in England wegen Steuerbetrugs sieben Monate lang in Haft saß. Im Dezember 2022 wurde er vorzeitig freigelassen, seitdem lebt er mit seiner dritten Ehefrau in Mailand.
Aktuell arbeitet der Ex-Tennis-Star als Experte für diverse Sender wie Sky und Eurosport, betreibt mit Ex-Profi Andrea Petkovic (38) einen Podcast und wird nun die Zeit mit dem neuen Familienmitglied sicher ausgiebig genießen, bevor er im Januar dann wieder über die Australian Open berichtet.
Erstmeldung um 13.35 Uhr, aktualisiert um 13.53 Uhr.
