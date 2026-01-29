Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev und Caro Daur: Jetzt spekuliert auch Boris Becker
Hamburg/Melbourne - Die Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev (28) und Caro Daur (30) spitzen sich weiter zu. Auslöser für die brodelnde Gerüchteküche war ein Foto der beiden, wie sie nach dem United-Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters stiegen.
Und auch einige Tage später bei den Australian Open in Melbourne solle die Hamburgerin nicht nur Trainings und Matches ihrer Freundin Eva Lys (24), sondern auch von dem 28-Jährigen besucht haben.
Nicht nur deutsche, selbst internationale Medien berichteten zuvor bereits über die vermeintlichen Liebes-News, sodass selbst Boris Becker (58) davon zu hören bekam.
In ihrem gemeinsamen Podcast "Becker Petkovic" wollte die Tennis-Legende von Ex-Profi Andrea Petković (38) wissen: "Du bist in Melbourne, Andrea. Da ist so 'ne blonde Hamburgerin immer da. Spielt die eine Rolle?", so der 58-Jährige und bezieht sich damit offenbar auf Daur.
"In München munkelt man, er sei so ausgeglichen, so lustig, dem geht's immer so gut. Gibt's irgendwas, was wir nicht wissen?", hakt Becker in Bezug auf Zverev weiter nach.
Doch Petkovic hält sich bedeckt: "Kein Kommentar! Ich heiße Peter und Klaus und weiß von nichts. Das müssen die Beteiligten selbst beantworten", entgegnet sie.
Alexander Zverev und Sophia Thomalla sollen noch immer ein Paar sein
Und Zverev? Der hat die Spekulationen rund um sein Liebesleben eindeutig satt. Noch vor wenigen Tagen erklärte er im Gespräch mit BILD: "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen."
Seine aktuelle Partnerin Sophia Thomalla (36) scheint weiterhin nicht in Australien vor Ort zu sein. Dass die 36-Jährige nicht bei den Australian Open dabei ist, liege an ihren Terminen als TV-Moderatorin, hieß es zuvor aus ihrem Umfeld.
Zwischen all den Spekulationen steht eines jedoch fest: Der Fokus von Zverev liege nicht auf Gerüchten, sondern auf Tennis. In der kommenden Nacht tritt er gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (22) aus Spanien im Halbfinale an.
Titelfoto: Bildmontage: Frank Molter/dpa, Sina Schuldt/dpa