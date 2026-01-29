Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev und Caro Daur: Jetzt spekuliert auch Boris Becker

Hamburg/Melbourne - Die Liebes-Gerüchte um Alexander Zverev (28) und Caro Daur (30) spitzen sich weiter zu. Auslöser für die brodelnde Gerüchteküche war ein Foto der beiden, wie sie nach dem United-Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters stiegen.

Caro Daur (30, 2.v.l.) hat sich neben Angelique Kerber (38, r.) ein Tennis-Spiel in Australien angesehen. © Frank Molter/dpa

Und auch einige Tage später bei den Australian Open in Melbourne solle die Hamburgerin nicht nur Trainings und Matches ihrer Freundin Eva Lys (24), sondern auch von dem 28-Jährigen besucht haben.

Nicht nur deutsche, selbst internationale Medien berichteten zuvor bereits über die vermeintlichen Liebes-News, sodass selbst Boris Becker (58) davon zu hören bekam.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Becker Petkovic" wollte die Tennis-Legende von Ex-Profi Andrea Petković (38) wissen: "Du bist in Melbourne, Andrea. Da ist so 'ne blonde Hamburgerin immer da. Spielt die eine Rolle?", so der 58-Jährige und bezieht sich damit offenbar auf Daur.

"In München munkelt man, er sei so ausgeglichen, so lustig, dem geht's immer so gut. Gibt's irgendwas, was wir nicht wissen?", hakt Becker in Bezug auf Zverev weiter nach.



Doch Petkovic hält sich bedeckt: "Kein Kommentar! Ich heiße Peter und Klaus und weiß von nichts. Das müssen die Beteiligten selbst beantworten", entgegnet sie.