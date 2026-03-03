Boris Becker von Diddy-Skandal nicht überrascht: "Habe ihn kennengelernt"

Mailand (Italien) - Eine Tennis-Legende gewährt Einblicke in einen Skandal: Im Interview mit dem britischen Star-Journalisten Louis Theroux (55) plauderte Boris Becker (58) mal wieder über seine bewegte Vergangenheit, als plötzlich auch Sean "P. Diddy" Combs (56) zur Sprache kam.

Boris Becker (58) äußerte sich in einem Podcast gleich zu mehreren heiklen Themen. © Sina Schuldt/dpa

"Ich habe ihn kennengelernt", sagte der dreifache Wimbledon-Sieger in der neuesten Folge vom "The Louis Theroux Podcast". "Ich habe damals viel Zeit in Miami verbracht."

Gewundert hätten ihn die pikanten Enthüllungen um den US-amerikanischen Rapper und Musikproduzenten, der im vergangenen Oktober wegen Sexualstraftaten zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, daher nicht wirklich.

Ob Becker selbst bei den berüchtigten Partys zugegen war, ließ er offen. Allerdings verriet er: "Ich meine, wenn man Diddy kannte und in Miami lebte, dann wurde man am Wochenende eingeladen. Es gab die Wahl: Entweder man sagt Ja oder man sagt Nein."

"Keiner hat im Detail verraten, was genau passiert ist, aber es ging alles stundenlang. Er nannte sie 'Freak-offs' und man darf dreimal raten, was da alles passiert ist", erzählte die deutsche Tennis-Ikone.

Eigene Erfahrungsberichte habe der 58-Jährige keine, aber "wenn man am Samstag mit jemandem geredet hat und dann sah man denjenigen am Dienstag wieder und er meinte: 'Verdammt, ich bin gerade erst wieder da raus', dann dachte man sich: 'Was?'", so Becker weiter.