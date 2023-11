Zweite Runde: Boris Becker zieht erneut gegen Oliver Pocher vor Gericht!

Freiburg - Wird Ex-Tennisstar Boris Becker (55) in einem Fernsehbeitrag des Comedians Oliver Pocher (45) herabgewürdigt? Darum geht es nun wieder vor Gericht, dieses Mal in zweiter Instanz.

Boris Becker (55, l.) hatte ein erstes Urteil gegen den Komiker Oliver Pocher (45) angefochten. © Matthias Balk/Rolf Vennenbernd/dpa

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Promis startet am heutigen Montag (14 Uhr) in Freiburg. In der Außenstelle des Oberlandesgerichts Karlsruhe soll es in einer Berufungsverhandlung erneut um Persönlichkeitsrechte gehen, die Becker als verletzt ansieht. (Rechtssache: 14 U 620/22)



Becker war vor einem Jahr in erster Instanz mit einer Zivilklage gegen Pocher gescheitert. Der Ex-Tennisprofi werde durch einen Fernsehbeitrag aus der RTL-Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" vom Oktober 2020 nicht in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, urteilte das Offenburger Landgericht damals.

Becker verlangte laut seinem Anwalt, dass der Beitrag nicht mehr gesendet und im Internet gelöscht wird. Der einstige Wimbledon-Sieger hatte das Offenburger Urteil angefochten.

Die beiden Prominenten müssen laut Oberlandesgericht für die Berufungsverhandlung nicht persönlich erscheinen. Weder die Anwältin Pochers noch der Anwalt Beckers signalisierten, dass ihre Mandanten kommen wollen.

Es ist bei dem Termin dem Gericht zufolge nicht mit einer abschließenden Entscheidung zu rechnen.