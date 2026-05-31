Nächster Rückschlag für Brad Pitt: Auch Sohn Maddox wendet sich von ihm ab

Los Angeles (USA) - Die Distanz zwischen Brad Pitt (62) und seinen Kindern scheint immer größer zu werden: Auch Sohn Maddox (24) zieht nun Konsequenzen.

Brad Pitts (62) Verhältnis zu seinen sechs Kindern gilt als angespannt. © Marco BERTORELLO / AFP

Tochter Shiloh (20) hat es bereits vorgemacht, nun zieht auch ihr Bruder Maddox nach: Genau wie seine jüngere Schwester will der 24-Jährige den Nachnamen seines berühmten Vaters ein für alle Mal loswerden.

Nach einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ soll der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt einen offiziellen Antrag auf Namensänderung gestellt haben, um den Namen Pitt formell abzulegen.

Der Schauspieler und Regieassistent wolle künftig nur noch den Nachnamen seiner Mutter tragen und dann Maddox Chivan Jolie, statt wie bisher Jolie-Pitt, heißen.

Die Entscheidung kommt jedoch wenig überraschend: Inoffiziell hat sich der Adoptivsohn des einstigen Hollywood-Traumpaares längst von seinem Vater losgesagt, indem er bei öffentlichen Auftritten zuletzt, genau wie seine beiden Schwestern Zahara (21) und Vivienne (17), auf den Doppelnamen verzichtet hatte und auch bei beruflichen Projekten nur noch als Maddox Jolie aufgetreten war.