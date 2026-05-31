Nächster Rückschlag für Brad Pitt: Auch Sohn Maddox wendet sich von ihm ab
Los Angeles (USA) - Die Distanz zwischen Brad Pitt (62) und seinen Kindern scheint immer größer zu werden: Auch Sohn Maddox (24) zieht nun Konsequenzen.
Tochter Shiloh (20) hat es bereits vorgemacht, nun zieht auch ihr Bruder Maddox nach: Genau wie seine jüngere Schwester will der 24-Jährige den Nachnamen seines berühmten Vaters ein für alle Mal loswerden.
Nach einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ soll der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt einen offiziellen Antrag auf Namensänderung gestellt haben, um den Namen Pitt formell abzulegen.
Der Schauspieler und Regieassistent wolle künftig nur noch den Nachnamen seiner Mutter tragen und dann Maddox Chivan Jolie, statt wie bisher Jolie-Pitt, heißen.
Die Entscheidung kommt jedoch wenig überraschend: Inoffiziell hat sich der Adoptivsohn des einstigen Hollywood-Traumpaares längst von seinem Vater losgesagt, indem er bei öffentlichen Auftritten zuletzt, genau wie seine beiden Schwestern Zahara (21) und Vivienne (17), auf den Doppelnamen verzichtet hatte und auch bei beruflichen Projekten nur noch als Maddox Jolie aufgetreten war.
Brad Pitt hat ein schwieriges Verhältnis zu seinen Kindern
Angelina Jolie und Brad Pitt haben sechs gemeinsame Kinder. Vier von ihnen haben sich inzwischen deutlich von ihrem Vater distanziert und seinen berühmten Namen, teils offiziell, abgelegt.
Seit der Trennung von Brangelina im Jahr 2016 und einem jahrelangen öffentlichen Rosenkrieg gilt die Beziehung des Hollywoodstars zu seinen Kindern als äußerst angespannt.
Gerade Maddox soll bereits vor längerer Zeit mit seinem Vater gebrochen haben und seiner Mutter als enger Vertrauter, unter anderem bei ihren Filmprojekten, zur Seite stehen.
Der 24-Jährige ist das älteste Kind des Ex-Paares: Angelina Jolie hatte den Jungen im Jahr 2002 als Baby in Kambodscha adoptiert. Ihr späterer Partner Brad Pitt machte Maddox im Jahr 2006 ebenfalls offiziell zu seinem Sohn.
Titelfoto: Marco BERTORELLO / AFP