Brasilianische Gene? Mit diesem Trick verzaubert Alisha Lehmann das Netz!

São Paulo - Selbst im Urlaub stets am Ball: Alisha Lehmann (25) hat direkt am Pool einen Trick präsentiert, bei dem jedem Brasilianer die Kinnlade runterklappt!

Fußballerin Alisha Lehmann (25) jongliert die Kugel am Pool gekonnt auf ihrem Rücken. © Screenshot/Instagram/@alishalehmann7

Wohlgemerkt im knallgelben Bikini kickt die Spielerin von Aston Villa den Ball mehrmals in die Luft, ehe sie sich ihn hinter den Kopf flickt und mit ihrem Nacken auffängt.

Gekonnt jongliert sie dort den Ball, während sich die 25-Jährige auf alle Viere begibt, um in Position für einige Liegestütze zu gehen. Ohne dass der Ball von ihrem Rücken hinunterrollt, gelingen der Flügelflitzerin mindestens zwei saubere Ausführungen, ehe das Instagram-Video endet.

Für diese sonnigen Urlaubsgrüße wird Lehmann von ihren Fans mit etlichen Brasilien-Flaggen in der Kommentarspalte gefeiert. Nicht nur, weil sie sich dort gemeinsam mit ihrem Freund Douglas Luiz (26) von einer harten Saison erholt, sondern weil ihr gezeigter Trick an die besten Zeiten der "Seleção" um Ballkünstler wie Ronaldinho, Robinho und Co. erinnert.

Ihr Partner, selbst ein begnadeter brasilianischer Fußballprofi, dürfte angesichts solcher Fähigkeiten sicher unfassbar stolz auf seine Alisha sein.

Weniger freuen wird die beiden die Vielzahl an Kommentaren im Stile von pubertierenden Jungs, die sich mehr auf den sportlichen Körper der Schweizerin beziehen als auf ihr fußballerisches Talent.