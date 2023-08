"Breaking Bad"-Star Mark Margolis mit 83 Jahren gestorben

New York (USA) - Mit seiner Rolle als Drogenbaron Hector Salamanca spielte er sich in die Herzen der Fans. Nun ist US-Schauspieler Mark Margolis im Alter von 83 Jahren verstorben.

Schauspieler Mark Margolis wurde 83 Jahre alt. © Cassidy Sparrow / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie sein Sohn Morgan Margolis gegenüber US-Medien bekannt gab, starb sein Vater nach kurzer Krankheit mit 83 Jahren am vergangenen Donnerstag.

Ende der 1930er-Jahre begann Margolis, sich für das Schauspiel zu interessieren. Seine erste große Rolle war die des Fahrers Alberto im Gangster-Drama "Scarface".

Es folgten Rollen in bekannten Spielfilmen wie "Requiem for a Dream", "The Fountain" und "Black Swan".

Kultstatus erlangte Margolis als Hector Salamanca in der Kultserie "Breaking Bad".