Beleidigend und bloßstellend! Britney Spears: "Bullshit-Filme"

Britney Spears (41) hält nichts über die Dokus, die ihre schlimmsten Jahre zeigen und nennt sie "Bullshit-Filme". © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Spätestens seit der Veröffentlichung ihrer Biografie "The Woman in Me" ist Spears wieder in aller Munde. Beziehungsdramen, Zusammenbrüche, Pop-Erfolge und Familienspannungen lassen die Vergangenheit der Sängerin nach einer turbulenten Achterbahnfahrt aussehen.

Aufgewühlt und spannend genug für gleich mehrere Dokumentarfilme, etwa wie "Framing Britney" (2021) und die Netflix-Produktion "Britney vs Spears" (2021), welche die Geschichte hinter der #FreeBritney-Bewegung aufarbeiten wollen. Sie richtete sich gegen die Kontrolle jeglicher Entscheidungen der Sängerin durch ihre eigene Familie.

Nun ist Spears in der Lage, für sich selbst entscheiden, zu sprechen und zu schreiben. Via Instagram holte sie gegen die "Bullshit-Filme" aus, die ihre Geschichte ausnutzten.

Dazu postete sie einen Screenshot eines Zitats aus dem Jahr 2021, in dem gefragt wurde: "Findet es Britney Spears es in Ordnung, dass die Leute diese Dokumentarfilme machen?"