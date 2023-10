Bereits Jahre vor Justin: Britney Spears' Image der jungfräulichen Pop-Prinzessin von Anfang an gelogen!

Los Angeles (USA) - Britney Spears (41) wurde bereits zu ihrem Musik-Debüt als das liebe Mädchen von Nebenan dargestellt, das als Disney-Absolventin natürlich noch Jungfrau war und bis zur Ehe mit dem Sex warten sollte. In ihrer neuen Biografie "The Woman in Me" gab die Sängerin nun an, bereits im jungen Alter ihr erstes Mal gehabt zu haben.