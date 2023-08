Britney bricht nach Ehe-Aus ihr Schweigen: "Ich bin schockiert!"

Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) lassen sich nach nur einem Ehejahr scheiden. © VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Freitag hatte Sam Asghari die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Britney Spears offiziell verkündet, nur einen Tag später zog die skandalträchtige Pop-Diva nach und gewährte ihren Fans einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Britney an diesem Samstag emotionale und teils kryptische Zeilen, die jede Menge Raum für Spekulationen lassen.



"Wie jeder weiß, sind Hesam und ich nicht mehr zusammen", begann die 41-Jährige das Statement an ihre Community, das sie unter einem Clip postete, der die Sängerin bei einer leicht bekleideten Tanz-Performance in gewohnt bizarrer Britney-Manier zeigt.

Sechs Jahre seien eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, daher sei sie "etwas schockiert", gab die Blondine in den offenen Worten an ihre Fans zu. Dennoch gehe das "Warum" niemanden etwas an, stellte das einstige Teenie-Idol klar, um dann doch so etwas wie eine Erklärung für das plötzliche Ehe-Aus zu liefern.



Sie habe "zu lange die Starke gespielt", den Schmerz am Ende aber nicht mehr ertragen können, tippte Britney und gestand: "Mein Instagram mag perfekt erscheinen, aber es ist weit von der Realität entfernt und ich denke, das wissen wir alle."



Sie wolle ihre Gefühle und Tränen gerne zeigen, so die zweifache Mutter. "Aber aus irgendeinem Grund musste ich meine Schwächen immer verbergen." Nun wolle sie stark sein und ihr Bestes geben, versicherte Britney ihren Fans.