Britney Spears sorgt für Verwirrung: "Alles ist völlig in Ordnung"

Mit ihrem neuesten Post sorgt Britney Spears (42) erneut für Fragezeichen bei ihren Followern. © Instagram/Screenshot/britneyspears

"Alles ist völlig in Ordnung!!!", schrieb die Sängerin unter ihrem neuesten Posting auf Instagram. Doch ihre dazugehörigen Bilder lassen etwas anderes vermuten.

In dem ersten Beitrag ihrer neuesten Fotoserie ist ein Video zu sehen, in welchem ein Mädchen schon fast panisch in einer Achterbahn sitzt. Mit den Worten "Ich bin nicht okay", macht sie mehrfach deutlich, dass es ihr gar nicht gut gehe.

Will Britney Spears damit den Eindruck erwecken, dass sie sich selbst derzeit psychisch in keiner guten Verfassung befindet?

In den folgenden Posts zeigt sich die 42-Jährige gewohnt sexy gekleidet und mit verlaufenem Make-up. In einem rosafarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt posiert sie verführerisch vor der Kamera.

Auch das Bild einer Flasche Champagner hat sie an den Beitrag angehangen. Müssen sich Fans wieder einmal Sorgen um den Star machen?