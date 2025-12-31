Britney Spears zeigt ihr Geburtstags-Outfit: "Fühle mich wieder wie 5"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Anfang Dezember feierte Britney Spears ihren 44. Geburtstag. Am Dienstag teilte sie nun ihr Partyoutfit mit der Welt - und fühlte sich davon direkt in ihre Kindheit zurückversetzt.

Britney Spears ist Anfang Dezember 44 Jahre alt geworden. (Archivbild) © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf dem Selfie, dass sie seither auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, steht die "...Baby One More Time"-Sängerin vor einem Spiegel und posiert in einem schwarzweiß gepunktetem Polka-Kleid.

"Minnie Maus war meine Inspiration", schrieb sie stolz dazu. So sei sie völlig verliebt in den Cartoon rund um Minnie und ihrer Freundin Daisy, die gemeinsam eine Boutique eröffnet haben.

"Es ist brillant", schwärmte Spears weiter und fügte schließlich hinzu: "Es ist, als wäre ich wieder fünf Jahre alt geworden. Ich schaue es mir jeden Tag an!"

Zu ihrem Kleidchen kombinierte sie ein paar kniehohe schwarze Boots.

Wie und mit wem die 44-Jährige ihren Ehrentag verbracht hat, behielt sie vorerst für sich. Ganz allein scheint sie allerdings nicht gewesen zu sein. Auf ihrem Instagram-Foto steht zumindest ihr Manager Cade Hudson neben ihr und hilft ihr dabei, ihre Handykamera zu richten.