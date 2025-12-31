Britney Spears zeigt ihr Geburtstags-Outfit: "Fühle mich wieder wie 5"
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Anfang Dezember feierte Britney Spears ihren 44. Geburtstag. Am Dienstag teilte sie nun ihr Partyoutfit mit der Welt - und fühlte sich davon direkt in ihre Kindheit zurückversetzt.
Auf dem Selfie, dass sie seither auf ihrem Instagram-Account geteilt hat, steht die "...Baby One More Time"-Sängerin vor einem Spiegel und posiert in einem schwarzweiß gepunktetem Polka-Kleid.
"Minnie Maus war meine Inspiration", schrieb sie stolz dazu. So sei sie völlig verliebt in den Cartoon rund um Minnie und ihrer Freundin Daisy, die gemeinsam eine Boutique eröffnet haben.
"Es ist brillant", schwärmte Spears weiter und fügte schließlich hinzu: "Es ist, als wäre ich wieder fünf Jahre alt geworden. Ich schaue es mir jeden Tag an!"
Zu ihrem Kleidchen kombinierte sie ein paar kniehohe schwarze Boots.
Wie und mit wem die 44-Jährige ihren Ehrentag verbracht hat, behielt sie vorerst für sich. Ganz allein scheint sie allerdings nicht gewesen zu sein. Auf ihrem Instagram-Foto steht zumindest ihr Manager Cade Hudson neben ihr und hilft ihr dabei, ihre Handykamera zu richten.
Auf Instagram teilte Britney Spears voller Stolz ihr Geburtstagsoutfit
Britney Spears fühlte sich bei ihrem Outfit von Minnie Maus inspiriert
Britney Spears schießt zu Weihnachten gegen ihre Familie
Wenige Tage zuvor hatte die Musikerin bereits mit einem Online-Posting für Aufsehen gesorgt.
Dort widmete sie ihrer Familie nämlich ein paar ironische Worte zu Weihnachten:
"Fröhliche verspätete Weihnachten an meine wundervolle Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie wehgetan, nie etwas völlig Inakzeptables getan oder mir kein unglaubliches Trauma zugefügt hat, das man nicht wiedergutmachen kann."
Hintergründe für die ganze Wut in ihrem Bauch: Spears soll Weihnachten allein mit ihrem Sohn Jayden (19) verbracht haben, während ihr zweiter Sprössling, Preston (20) lieber bei seiner Tante Jamie Lynn (34) und deren Familie feierte.
Titelfoto: Bildmontage: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/britneyspears