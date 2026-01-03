Schwester von Britney Spears sorgt mit Insta-Look für neuen Zoff in der Familie

Los Angeles (USA) - Liebevolle Hommage oder bewusste Provokation? Auf Instagram hat Jamie Lynn Spears (34) den Dauerstreit mit ihrer berühmten Schwester Britney Spears (44) erneut angeheizt.

Erst feierte die Spears-Familie Weihnachten ganz ohne Britney und dann kopierte Jamie Lynn (34) auch noch den Look ihrer Schwester. © Instagram/jamielynnspears

Auf Instagram präsentierte sich die Schauspielerin in einem knallroten Top und mit leuchtend blonder Haarpracht - ein Look, der Fans sofort bekannt vorkam.

Denn genau in dieser Art schrieb Britney Spears im Jahr 2000 Popgeschichte: Mit ihrem legendären Video zu "Oops!… I Did It Again".

Jamie Lynn posierte gut gelaunt für mehrere Schnappschüsse, scherzte über "tonnenweise Make-up" und zeigte sogar ein Peace-Zeichen in die Kamera.

Angesichts der tiefen Entfremdung zwischen den beiden Schwestern wirkt der Stilwechsel jedoch alles andere als harmlos. Für viele Fans und Follower sieht Jamie Lynn plötzlich aus wie Britneys Doppelgängerin.

Brisant: Der Beitrag auf Instagram kam nur wenige Tage, nachdem Jamie Lynn Weihnachten mit ihrer Familie gefeiert hatte - und zwar ohne Britney, dafür aber mit Britneys Sohn Preston (20).

Kurz darauf meldete sich Britney selbst mit einer sarkastischen Weihnachtsbotschaft, die deutlich gegen ihre Familie zielte und von Trauma und fehlendem Respekt sprach.