"Unglaubliches Trauma": Britney Spears schießt in fragwürdigem Post gegen Familie

Los Angeles (USA) - Während die meisten Menschen die Weihnachtsfeiertage besinnlich im Kreis ihrer Liebsten verbringen, teilt Sängerin Britney Spears (44) abermals kräftig gegen ihre Familie aus und macht damit klar, wie schwierig das Verhältnis zwischen ihnen ist.

In einem Instagram-Post schießt Sängerin Britney Spears (44) gegen ihre Familie. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Am 29. Dezember postete die "Toxic"-Interpretin auf ihrem Instagram-Account ein Bild eines imposant geschmückten Weihnachtsbaums. Zwar wünscht sie ihrer Familie unter dem Post noch "fröhliche verspätete Weihnachten", doch damit hat die vermeintlich friedliche Familienidylle auch schon ein Ende.

Denn was danach folgt, ist an Sarkasmus nicht zu übertreffen. In den darauffolgenden Zeilen knallt die 44-Jährige ihren Verwandten einen Vorwurf nach dem anderen gegen den Kopf - das ganze verpackt in einer ordentlichen Portion Ironie.

So schreibt sie: "Fröhliche verspätete Weihnachten an meine wundervolle Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie wehgetan, nie etwas völlig Inakzeptables getan oder mir kein unglaubliches Trauma zugefügt hat, das man nicht wiedergutmachen kann".

Die Hintergründe zu den bissigen Worten will "People" erfahren haben: So soll ihr Sohn Preston (20) das Weihnachtsfest mit Britneys Schwester Jamie Lynn (34) und ihrer gemeinsamen Mutter verbracht haben, während Spears allein mit ihrem zweiten Sohn Jayden (19) Weihnachten feierte.