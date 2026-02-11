Mega-Deal: Britney Spears verkauft ihre Musik und kassiert Millionen
USA - Millionen-Deal für Britney Spears (44)! Die Popikone verkaufte ihren ikonischen Musikkatalog - und kassierte dafür ordentlich.
Wie TMZ erfuhr, unterschrieb die "Toxic"-Sängerin bereits im Dezember den gewaltigen Vertrag.
Demnach verkaufte sie ihre Rechte an ihrem riesigen Musikkatalog an den Verlag "Primary Wave".
Der Deal umfasste unter anderem Hits wie "…Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again" und "Womanizer".
Wie hoch die genaue Summe war, bleibt unklar. Experten vermuten jedoch eine ähnliche Größenordnung wie bei dem 200-Millionen-Dollar-Deal (umgerechnet rund 167,8 Millionen Euro), den Justin Bieber (31) beim Verkauf seiner Musik abschloss.
Insidern zufolge sei die Popikone glücklich über den Deal und habe diesen zusammen mit ihren Kindern gefeiert.
Britney Spears hilft ihrem Sohn Jayden James Federline
Der Verkauf kam, nachdem Spears bereits rund zwei Jahre zuvor angekündigt hatte, nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren zu wollen. Ihr letztes Album hatte die 44-Jährige vor rund zehn Jahren veröffentlicht.
Auch wenn sie selbst nicht mehr daran interessiert sei, helfe sie ihrem Sohn Jayden James Federline (19) bei dessen Musikkarriere.
"Sie hilft ihm, Kontakt zu einigen Produzenten aufzunehmen, mit denen sie in der Vergangenheit gearbeitet hat. Sie möchte definitiv, dass er ihre alten Kontakte nutzt, damit er geschützt ist und dabei begleitet wird", so ein Insider.
Die Quelle gab auch an, Spears liebe den Musikstil ihres Sohnes und finde, dass er einen frischen Sound habe.
Weiter heißt es: "Sie ist so stolz auf ihn und all die Arbeit, die er offensichtlich in seine Leidenschaft gesteckt hat."
Titelfoto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa