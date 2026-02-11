Mega-Deal: Britney Spears verkauft ihre Musik und kassiert Millionen

USA - Millionen-Deal für Britney Spears (44)! Die Popikone verkaufte ihren ikonischen Musikkatalog - und kassierte dafür ordentlich.

Britney Spears (44) verkaufte die Rechte an ihrer Musik und soll dafür mehrere Millionen Euro kassiert haben. © Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa

Wie TMZ erfuhr, unterschrieb die "Toxic"-Sängerin bereits im Dezember den gewaltigen Vertrag.

Demnach verkaufte sie ihre Rechte an ihrem riesigen Musikkatalog an den Verlag "Primary Wave".

Der Deal umfasste unter anderem Hits wie "…Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again" und "Womanizer".

Wie hoch die genaue Summe war, bleibt unklar. Experten vermuten jedoch eine ähnliche Größenordnung wie bei dem 200-Millionen-Dollar-Deal (umgerechnet rund 167,8 Millionen Euro), den Justin Bieber (31) beim Verkauf seiner Musik abschloss.

Insidern zufolge sei die Popikone glücklich über den Deal und habe diesen zusammen mit ihren Kindern gefeiert.