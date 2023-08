Nach brisantem Ehe-Aus: Von ihr lässt sich Britney jetzt trösten

Los Angeles - Können all die tierischen Freunde wirklich ihr gebrochenes Herz heilen? Zunächst hatte Britney Spears (41) angekündigt, sich ein Pferd kaufen zu wollen , nun stellte sie ihren Followern eine neue Hündin vor. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Ehemann, Sam Asghari (29), sich scheiden lassen !

Aufgeweckt ist Snow in dem Clip zu sehen, wie er um die Füße der Musikerin streift, ihr Bett erkundet und mit seinem neuen Frauchen schmust.

So stellte die 41-Jährige ihren mehr als 42 Millionen Insta-Followern in dieser Woche ein neues, flauschiges Familienmitglied vor - Hündin Snow.

Spears und Asghari waren seit 2016 ein Paar. (Archivbild) © AFP/Vivien Killilea

Inwiefern Britneys Trennung und bevorstehende Scheidung wirklich mit dem Hundekauf zusammenhängt, lässt sich nur mutmaßen. Nur wenige Tage zuvor hatte die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin verkündet, sich auch ein Pferd anschaffen zu wollen: "So viele Möglichkeiten, es ist schon ziemlich schwierig!!!"

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Britney Spears und ihr zwölf Jahre jüngerer Ehemann Sam Asghari sich nach rund sechsjähriger Beziehung trennen werden. Ihre Ehe hielt nur 14 Monate. Immer wieder hatte es Berichte gegeben, die von heftigen Beziehungsproblemen erzählten.

Viele Fans machen sich nun Sorge, dass die frühere Pop-Queen sich wieder in einer Abwärtsspirale befinden könnte, nachdem es zuvor eine Zeitlang danach ausgesehen hätte, als habe Britney nach vielen chaotischen und schwierigen Jahren durch ihre Ehe und das Ende ihrer Vormundschaft endlich ihr Glück gefunden...