Britney Spears mit Riesen-Ankündigung: "Die Frau in mir!"

New York/USA - Sängerin Britney Spears (41) will die Geschichte ihres Lebens erzählen und kündigte für den Herbst ihre Memoiren an. Mehrere Verlage kämpften um die Buchrechte.

Zum Leben von Britney Spears (41) gehörte auch der ein oder andere Skandal. Im Herbst erfahren ihre Fans mehr über ihre persönliche Geschichte. © picture alliance/dpa/Invision/AP

Ihre Fans haben lange darauf gewartet. Jetzt ist es so weit: Popstar Britney Spears ("Baby One More Time", "Toxic") bringt ihre Memoiren heraus. Die Nachricht verbreitete die 41-jährige US-Amerikanerin am heutigen Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil.

Demnach soll das Buch am 24. Oktober dieses Jahres erscheinen und den Titel "The Woman in Me" (dt. "Die Frau in mir") tragen. Den Entschluss, ihre Memoiren zu veröffentlichen, fasste die Sängerin im Anschluss an den gewonnenen Gerichtsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (71).

2008 wurde der Popstar wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Vater Jamie übernahm die Vormundschaft der Künstlerin und bestimmte damit nicht nur über persönliche und berufliche Belange seiner Tochter, sondern auch über ihr Vermögen.

Ende des Jahres 2021 endete die Vormundschaft und Spears hatte ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben zurück.