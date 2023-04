Jetzt packt Britney aus! "Brutal ehrliche" Biografie soll schon bald die Welt erschüttern

Los Angeles - Für einige Menschen im Umfeld von Britney Spears (41) ist jetzt wohl Zittern angesagt! In einem Enthüllungsbuch wird die Popsängerin schon bald schonungslos offen ihre Lebensgeschichte erzählen. Die "welterschütternde" Biografie ist inzwischen fertig und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Britney Spears (41) erzählt ihre Lebensgeschichte erstmals aus ihrer Sicht. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Wie das Promi-Portal Page Six erfahren haben will, sollen die Memoiren der früheren Teenie-Pop-Ikone bereits diesen Herbst veröffentlicht werden - und es ordentlich in sich haben!

Die Trennung von ihrer Jugendliebe Justin Timberlake (42), der Moment, als sie sich den Kopf rasierte, der unerbittliche Kampf mit ihrer Familie und die Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (70) - Britney scheint in ihrem Enthüllungs-Werk wirklich nichts auszulassen.



Eine Quelle verriet der Klatschseite, das Buch der Sängerin sei "brutal ehrlich" und komme von Herzen. Es bleibe kein Stein auf dem anderen. Britneys Biografie werde mit Sicherheit ein "bahnbrechender Sofort-Bestseller" werden, der "die Welt erschüttere", ist sich ein anderer Insider sicher.

Der Verlag "Simon & Schuster" sei "begeistert" von dem noch namenlosen Wälzer, den die 41-Jährige mithilfe des Journalisten Sam Lansky (34) verfasst habe. Demnach durchläuft das Buch gerade die letzten rechtlichen Überarbeitungen, bevor es gegen Ende des Jahres in den Handel kommen soll.