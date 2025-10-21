Erlitt Britney Spears "Hirnschäden"? So reagiert sie auf Enthüllungsbuch ihres Ex-Mannes

Los Angeles - Die Pop-Legende Britney Spears (43) hatte ihre Fans am Montag mit einem rätselhaften Instagram-Post verunsichert. "Ich habe vor langer Zeit Hirnschäden erlitten", schrieb sie auf ihrem Account " britneyspears " . Dazu veröffentlichte die Musikerin ein Foto, das sie beim Reiten zeigt. Für ihre Fans stellte dies zunächst eine kryptische Botschaft dar.

Mit einem schwarzen Cowboyhut, weißer Hotpants und einem knappen Oberteil zeigt sich Britney Spears (43) reitend auf einem Pferd. © Fotomontage/Instagram/britneyspears

Der Zeitpunkt ihres Postings war für ihre Instagram-Follower auffällig. Genau an diesem Tag veröffentlichte ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) sein neues Buch "You Thought You Knew" und zog im Zuge dessen über die Grammy-Gewinnerin her.

In veröffentlichten Auszügen erhob Federline schwerwiegende Vorwürfe gegen die 43-Jährige, berichtete "New York Times".

So erzählte er beispielsweise von unheimlichen Situationen zwischen der Sängerin und ihren gemeinsamen Kindern - Sean Preston (20) und Jayden James (19).

"Manchmal wachten sie nachts auf und sahen, wie sie schweigend in der Tür stand und ihnen beim Schlafen zusah - mit einem Messer in der Hand", schrieb der 47-Jährige in einem Kapitel. Britney soll sich, mit der Waffe in der Hand, umgedreht und ohne Erklärung den Ort verlassen haben.

Viele ihrer Fans vermuteten, dass der Beitrag eine Reaktion auf das Buch sein könnte. Öffentlich äußerte sich Britney jedoch noch nicht zu den Anschuldigungen.

"Erinnert ihr euch an den Film Maleficent. Erinnert ihr euch, wie der König versuchte, sie zu töten. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Flügel weggenommen wurden", schrieb sie unter ihrem Bild. Die 43-Jährige beichtete zudem, dass es viele Dinge gebe, über die sie nie in ihren Büchern geschrieben hätte. "Ich bin nicht mehr so geflogen, wie früher", ergänzte die Musikerin.