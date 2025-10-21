Erlitt Britney Spears "Hirnschäden"? So reagiert sie auf Enthüllungsbuch ihres Ex-Mannes
Los Angeles - Die Pop-Legende Britney Spears (43) hatte ihre Fans am Montag mit einem rätselhaften Instagram-Post verunsichert. "Ich habe vor langer Zeit Hirnschäden erlitten", schrieb sie auf ihrem Account "britneyspears". Dazu veröffentlichte die Musikerin ein Foto, das sie beim Reiten zeigt. Für ihre Fans stellte dies zunächst eine kryptische Botschaft dar.
Der Zeitpunkt ihres Postings war für ihre Instagram-Follower auffällig. Genau an diesem Tag veröffentlichte ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) sein neues Buch "You Thought You Knew" und zog im Zuge dessen über die Grammy-Gewinnerin her.
In veröffentlichten Auszügen erhob Federline schwerwiegende Vorwürfe gegen die 43-Jährige, berichtete "New York Times".
So erzählte er beispielsweise von unheimlichen Situationen zwischen der Sängerin und ihren gemeinsamen Kindern - Sean Preston (20) und Jayden James (19).
"Manchmal wachten sie nachts auf und sahen, wie sie schweigend in der Tür stand und ihnen beim Schlafen zusah - mit einem Messer in der Hand", schrieb der 47-Jährige in einem Kapitel. Britney soll sich, mit der Waffe in der Hand, umgedreht und ohne Erklärung den Ort verlassen haben.
Viele ihrer Fans vermuteten, dass der Beitrag eine Reaktion auf das Buch sein könnte. Öffentlich äußerte sich Britney jedoch noch nicht zu den Anschuldigungen.
"Erinnert ihr euch an den Film Maleficent. Erinnert ihr euch, wie der König versuchte, sie zu töten. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Flügel weggenommen wurden", schrieb sie unter ihrem Bild. Die 43-Jährige beichtete zudem, dass es viele Dinge gebe, über die sie nie in ihren Büchern geschrieben hätte. "Ich bin nicht mehr so geflogen, wie früher", ergänzte die Musikerin.
Britney Spears musste mit vielen Rückschlägen leben
Zwischen 2004 und 2007 war die berühmte Sängerin mit dem 47-jährigen Rapper verheiratet. Nur wenige Jahre später ließ sie sich wegen "unüberbrückbaren Differenzen" von ihm scheiden. Die Beziehung der beiden mündete in einem Sorgerechtsstreit, welchen Federline gewann. Daraufhin verschlechterte sich ihr mentaler Zustand.
Nach ihrem nervlichen Zusammenbruch 2008, der in einer Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (73) endete, bemühte sich der Star seit 2021 um einen Neuanfang.
Doch nach ihrem kryptischen Instagram-Beitrag und die Enthüllungen ihres Ex-Mannes zweifeln einige Follower allerdings an ihrem augenscheinlichen Wohlbefinden.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/britneyspears/MATTHEW SIMMONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP