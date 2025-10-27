Beobachtete sie mit einem Messer in der Hand ihre Kinder? Britneys Ex packt aus

Kalifornien - Das Leben und die Handlungen von Sängerin Britney Spears (43) haben schon oft für hitzige Schlagzeilen gesorgt. Nun äußerte sich ihr Ex-Mann zu sämtlichen Vorfällen.

Kevin Federline (47) schildert in seiner neuen Biografie nun viele schlimme Dinge über die Ehe mit Britney Spears (43). © Abaca/dpa

Kevin Federline (47) und Britney Spears waren von 2004 bis 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Sean Preston (20) und Jayden James (19).

Der Rapper erinnerte sich an den Moment, als die Ehe nicht mehr zu retten war. "Sie, Paris Hilton und Lindsay Lohan waren am Telefon total betrunken und flehten mich an vorbeizukommen. Im Hintergrund hörte ich Preston und Jayden weinen", zitierte die Daily Mail Federline aus seiner neuen Biografie "You thought you knew".

In dem Buch, welches vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, erzählte er unter anderem über seine Ehe mit der Sängerin. Rosig lief diese definitiv nicht, und auch die Kinder litten unter den Umständen.

So seien sie nachts aufgewacht und hätten gesehen, wie ihre Mutter sie mit einem Messer in der Hand beim Schlafen beobachtete.

Einer der Söhne verriet Federline, dass Spears ihn ins Gesicht geschlagen und sogar mit einem Messer bedroht hätte.