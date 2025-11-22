Sorgen um Britney Spears hören nicht auf: Familie nach Champagnerglas-Aktion beunruhigt

USA - Schon länger machen sich viele Fans Sorgen um Popstar Britney Spears (34) - und nun sorgt die Sängerin erneut für Aufsehen: Sie wurde mit einem Champagnerglas in der Hand gesichtet, während ihre Familie weiterhin Bedenken wegen ihres "auffälligen Verhaltens" äußert.

Britney Spears (34) wurde mit einem Champagnerglas in der Hand gesichtet - doch Alkohol soll sie keinen getrunken haben. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Besagtes Bild entstand nach einem Besuch einer Weinbar in der US-Stadt Los Angeles.

Wie Page Six berichtete, betonte das Team rund um Spears jedoch, dass die 34-Jährige während des Ausflugs keinen Alkohol zu sich genommen habe - trotz Champagnerglases in der Hand.

Auf Instagram äußerte sich die Sängerin in einem mittlerweile gelöschten Post selbst und erklärte, die Paparazzi seien "unglaublich gemein" und würden immer "die schlechtesten Fotos" von ihr machen.

Zudem gab sie an, sie könne nirgendwo hingehen, ohne verfolgt oder von Fotojägern belästigt zu werden. "Es ist so beleidigend", so Spears.

Eigentlich sei es nicht weiter tragisch, wenn man ab und an einen Drink zu sich nimmt - doch vor einigen Wochen wurde Spears bereits dabei beobachtet, wie sie nach einem Abend mit Freunden in einem Restaurant in Schlangenlinien gefahren sein soll.