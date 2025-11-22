Sorgen um Britney Spears hören nicht auf: Familie nach Champagnerglas-Aktion beunruhigt
USA - Schon länger machen sich viele Fans Sorgen um Popstar Britney Spears (34) - und nun sorgt die Sängerin erneut für Aufsehen: Sie wurde mit einem Champagnerglas in der Hand gesichtet, während ihre Familie weiterhin Bedenken wegen ihres "auffälligen Verhaltens" äußert.
Besagtes Bild entstand nach einem Besuch einer Weinbar in der US-Stadt Los Angeles.
Wie Page Six berichtete, betonte das Team rund um Spears jedoch, dass die 34-Jährige während des Ausflugs keinen Alkohol zu sich genommen habe - trotz Champagnerglases in der Hand.
Auf Instagram äußerte sich die Sängerin in einem mittlerweile gelöschten Post selbst und erklärte, die Paparazzi seien "unglaublich gemein" und würden immer "die schlechtesten Fotos" von ihr machen.
Zudem gab sie an, sie könne nirgendwo hingehen, ohne verfolgt oder von Fotojägern belästigt zu werden. "Es ist so beleidigend", so Spears.
Eigentlich sei es nicht weiter tragisch, wenn man ab und an einen Drink zu sich nimmt - doch vor einigen Wochen wurde Spears bereits dabei beobachtet, wie sie nach einem Abend mit Freunden in einem Restaurant in Schlangenlinien gefahren sein soll.
Britney Spears' Ex-Mann veröffentlichte Enthüllungsbuch
Immer wieder sei sie auf die Gegenfahrbahn geraten, was ihre Angehörigen zutiefst beunruhigt habe.
"Es wird viel darüber gesprochen, was man tun sollte - falls überhaupt etwas. Wie können wir sie vor sich selbst schützen?", erklärte eine Quelle aus dem nahen Umfeld der Familie.
Vor Kurzem erschien außerdem ein Enthüllungsbuch ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47). Darin wird behauptet, Spears habe während der Stillzeit ihrer Söhne Kokain konsumiert. Zudem soll sie in der Ehe zwischen 2004 und 2007 untreu gewesen sein.
Spears wies die Vorwürfe entschieden zurück und erklärte, Federlines Aussagen seien äußerst verletzend.
Der 47-Jährige betonte jedoch in einem Interview vor wenigen Tagen, er wünsche sich nur das Beste für die Mutter seiner Kinder - und hoffe, dass ihre Söhne irgendwann wieder eine engere Beziehung zu der Sängerin aufbauen könnten.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa