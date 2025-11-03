Bizarre Videos, schwere Kritik von ihrem Ex: Britney Spears geht drastischen Schritt

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Schon seit Jahren sorgt Britney Spears (43) mit bizarren Videos auf Instagram immer wieder für große Sorge. Vor allem in den letzten Wochen nahmen diese Clips nun noch einmal Fahrt auf - bevor sich die Pop-Ikone nun dazu entschied, ihren Account zu deaktivieren.

Videos wie diese standen bei Britney Spears (43) an der Tagesordnung. © Bildmontage: X/Screenshot/britneyspears (2)

Seit Sonntag erscheint, wenn man Spears auf der Social-Media-Plattform sucht, folgender Hinweis: "Profil ist nicht verfügbar".

Zuvor hatte es immer wieder besorgniserregende Videos von der Musikerin gegeben, in denen sie tanzt und dabei Wunden an ihren Armen und Handgelenken zeigt. Zwar erklärte sie direkt, dass sie eine Treppe nach unten gefallen sei. Ihre Fans reagierten jedoch skeptisch.

Auch machte sie noch einmal auf die Vormundschaft ihres Vaters aufmerksam, indem sie davon sprach, in der Vergangenheit traumatisiert worden zu sein und "Hirnschäden erlitten" zu haben.

Besonders auffällig: Während diese Beiträge online gingen, hatte ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) gerade sein neues Buch "You Thought You Knew" veröffentlicht, in dem er die 43-Jährige zum Teil stark kritisiert.