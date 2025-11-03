Bizarre Videos, schwere Kritik von ihrem Ex: Britney Spears geht drastischen Schritt
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Schon seit Jahren sorgt Britney Spears (43) mit bizarren Videos auf Instagram immer wieder für große Sorge. Vor allem in den letzten Wochen nahmen diese Clips nun noch einmal Fahrt auf - bevor sich die Pop-Ikone nun dazu entschied, ihren Account zu deaktivieren.
Seit Sonntag erscheint, wenn man Spears auf der Social-Media-Plattform sucht, folgender Hinweis: "Profil ist nicht verfügbar".
Zuvor hatte es immer wieder besorgniserregende Videos von der Musikerin gegeben, in denen sie tanzt und dabei Wunden an ihren Armen und Handgelenken zeigt. Zwar erklärte sie direkt, dass sie eine Treppe nach unten gefallen sei. Ihre Fans reagierten jedoch skeptisch.
Auch machte sie noch einmal auf die Vormundschaft ihres Vaters aufmerksam, indem sie davon sprach, in der Vergangenheit traumatisiert worden zu sein und "Hirnschäden erlitten" zu haben.
Besonders auffällig: Während diese Beiträge online gingen, hatte ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) gerade sein neues Buch "You Thought You Knew" veröffentlicht, in dem er die 43-Jährige zum Teil stark kritisiert.
Ist Buch ihres Ex-Mannes Schuld an ihrem Zustand?
Fans der "Toxic"-Sängerin sind sich sicher: Ihre merkwürdigen Videos sind eine Reaktion darauf.
In Auszügen aus der Autobiografie von Federline, die der New York Times vorliegen, erklärte er, dass seine Söhne manchmal mitten in der Nacht aufgewacht sein sollen, während Spears mit einem Messer im Türrahmen stand.
Auch habe sie oft unter Drogen gestanden und soll ihren damaligen Ehemann betrogen haben.
Britney Spears schießt auf X gegen ihren Ex-Mann Kevin Federline
Mitte Oktober holte Spears selbst auf X aus, um gegen ihren Ex zu schießen. Dabei warf sie Federline vor, sie immer wieder "wortwörtlich zu attackieren".
"Warum ist er SO WÜTEND?", schrieb sie dort. "Und das Beängstigende daran ist, dass er überzeugend ist."
Titelfoto: Bildmontage: X/Screenshot/britneyspears, VINCE BUCCI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP