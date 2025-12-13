Für Britney Spears war er bloß "Ablenkung": Nun bricht Ex-Mann sein Schweigen

Los Angeles - Kaum ein Wort verlor Sam Asghari (31) über seine Ex-Frau Britney Spears (44) seit ihrer Scheidung 2024. Nun, nach fast zwei Jahren des Schweigens, äußerte sich das US-amerikanische Model erstmals über die "Toxic"-Interpretin. In einem Interview mit " Playgirl " widmete der Schönling bewegende Worte an seine siebenjährige Beziehung mit der Blondine.

Nach fünf gemeinsamen Jahren verlobte sich das Paar 2021 - ihre Ehe zerbrach jedoch zwei Jahre später durch die Einreichung der Scheidung. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Wer einmal mit jemandem gegessen hat, solle nie schlecht über diese Person sprechen", sagte der 31-Jährige überraschend versöhnlich gegenüber dem Magazin. Für Asghari eine Weisheit, welcher er nachgehen möchte. Für den Schauspieler sei vor allem Respekt das Wichtigste.

Erst vor wenigen Monaten erklärte die 44-Jährige in einem Post auf ihrem Instagram-Account "britneyspears", dass die Ehe sich für sie "wie eine Ablenkung" angefühlt hätte. Kurze Zeit später entfernte sie den Kommentar.

Lange Zeit spekulierten die Fans der Sternchen hitzig darüber, ob sich das Paar in einem Rosenkrieg befinde, so "People". Gegenüber dem Magazin gab er zu, dass seine Beziehung sowie Ehe "sehr real" gewesen sei. "Ich werde immer Liebe für sie haben", beichtete Asghari.

Dennoch möchte der 31-Jährige positiv in die Zukunft blicken und sich nicht an der Vergangenheit festbeißen. "Das Beste, was man tun kann, ist, die Vergangenheit zu feiern, sie wertzuschätzen und nicht darüber nachzugrübeln, dass sie vorbei ist", betonte das Model gegenüber "Playgirl". Er sei froh, so eine Beziehung mit Britney geführt zu haben.