Für Britney Spears war er bloß "Ablenkung": Nun bricht Ex-Mann sein Schweigen
Los Angeles - Kaum ein Wort verlor Sam Asghari (31) über seine Ex-Frau Britney Spears (44) seit ihrer Scheidung 2024. Nun, nach fast zwei Jahren des Schweigens, äußerte sich das US-amerikanische Model erstmals über die "Toxic"-Interpretin. In einem Interview mit "Playgirl" widmete der Schönling bewegende Worte an seine siebenjährige Beziehung mit der Blondine.
"Wer einmal mit jemandem gegessen hat, solle nie schlecht über diese Person sprechen", sagte der 31-Jährige überraschend versöhnlich gegenüber dem Magazin. Für Asghari eine Weisheit, welcher er nachgehen möchte. Für den Schauspieler sei vor allem Respekt das Wichtigste.
Erst vor wenigen Monaten erklärte die 44-Jährige in einem Post auf ihrem Instagram-Account "britneyspears", dass die Ehe sich für sie "wie eine Ablenkung" angefühlt hätte. Kurze Zeit später entfernte sie den Kommentar.
Lange Zeit spekulierten die Fans der Sternchen hitzig darüber, ob sich das Paar in einem Rosenkrieg befinde, so "People". Gegenüber dem Magazin gab er zu, dass seine Beziehung sowie Ehe "sehr real" gewesen sei. "Ich werde immer Liebe für sie haben", beichtete Asghari.
Dennoch möchte der 31-Jährige positiv in die Zukunft blicken und sich nicht an der Vergangenheit festbeißen. "Das Beste, was man tun kann, ist, die Vergangenheit zu feiern, sie wertzuschätzen und nicht darüber nachzugrübeln, dass sie vorbei ist", betonte das Model gegenüber "Playgirl". Er sei froh, so eine Beziehung mit Britney geführt zu haben.
Statt Ehe-Zoff und Rosenkrieg: Britney Spears' Ex ist dankbar für die gemeinsame Zeit
Ihre Liebe begann 2016 am Set des Musikvideos "Slumber Party" – eine Zeit, in der Spears noch unter der besonders strengen Vormundschaft ihres Vaters stand, erklärte "People". Asghari sah die Pop-Legende nicht nur im Rampenlicht, sondern auch in ihren verletzlichsten Momenten. Für ihn war es eine Beziehung zwischen zwei Menschen, nicht zwischen einem Superstar und einem Model.
Im Juni 2022 folgte die Hochzeit – ein Triumph für die Sängerin nach dem Ende der Vormundschaft. Doch die Euphorie hielt nicht lange. Nur 14 Monate nach ihrer Trauung reichte Asghari die Scheidung ein.
"Das Einzige, was zählt, ist das, was wirklich zwischen zwei Menschen passiert ist", sagte der Schauspieler im Interview. Er möchte nichts nachträglich umdeuten oder ausschlachten. Stattdessen zeigt er Dankbarkeit.
