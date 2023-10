Jetzt ist es raus: Darum rasierte sich Britney Spears damals eine Glatze

Los Angeles - Britney Spears (41) hat bereits viele wilde Jahre hinter sich. Nachdem die Sängerin mit Hits wie "One More Time" (1999) oder "Oops!... I Did It Again" (2000) zum Mega-Star aufstieg, lastete ein immer größer werdender Druck auf ihren Schultern. 2007 war die damals blutjunge Blondine so am Tiefpunkt angelangt, dass sie sich vor laufender Kamera die Haare abrasierte - ein riesiger Schock für ihre Fans. Die verrückte Aktion hat Spears nie erklärt - bis jetzt!