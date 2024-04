Wende im Rechtsstreit mit ihrem Vater: Britney Spears ist wütend!

In ihrer Autobiografie "The Woman in Me" hatte Britney Spears auch das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater thematisiert. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Gegenüber dem US-Magazin People bestätigten die Anwälte beider Parteien, dass sich das Vater-Tochter-Duo am Donnerstag vor Gericht geeinigt habe.

Auch wenn die Vormundschaft bereits im November 2021 beendet worden sei, habe sich Britneys "Wunsch nach Freiheit" erst jetzt wirklich erfüllt, hieß es in einer Erklärung. Die Sängerin sei froh, in dieser Angelegenheit nun nicht mehr vor Gericht erscheinen zu müssen.

Von 2008 bis 2021 hatte Jamie Spears das Sagen über das Leben seiner Tochter und sowohl ihre Karriere als auch ihre privaten Angelegenheiten kontrolliert. Als ihr Vormund habe ihr Vater sogar ihre Familienplanung und ihre Ernährung bestimmt und überwacht, enthüllte die 42-Jährige in ihrer kürzlich erschienenen Autobiografie "The Woman in Me".

Nach der Auflösung der Vormundschaft hatten sich Vater und Tochter weiter vor Gericht um die Anwaltskosten gestritten. Mit dem nun erzielten Vergleich scheint die jahrelange Familienfehde endlich beigelegt zu sein - auch wenn Britneys neue Freiheit einen hohen Preis hat.