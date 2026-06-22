Nachwuchs bei Britney Spears? Sängerin spricht von drittem Baby

Britney Spears (44) will offenbar ein drittes Kind! © Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa

Am Sonntag wurde unter anderem in den USA der Vatertag gefeiert, der dort, anders als in Deutschland, auf den dritten Sonntag im Juni fällt.

Zu diesem Anlass postete die Sängerin ein Video von sich auf Instagram. Mit einer Ukulele in der Hand und einem gelben Minikleid gab Spears laszive Tanzeinlagen zum Besten.

Unter dem Beitrag schrieb sie laut Page Six: "Es ist ein emotionaler Tag für mich. Gitarren erinnern mich an Baby-Aliens, so sanfte Seiten. Man sagt, Musik sei die Sprache der Engel. Ich habe diese Gitarre in Mexiko gekauft, in der Hoffnung, dass ich eines Tages noch ein Baby bekommen kann."

Auch wenn das Video weiterhin auf ihrer Seite zu finden ist, fehlt von dem Text mittlerweile jede Spur – offenbar hat sie den Post kurzzeitig gelöscht und ohne die Bildunterschrift erneut veröffentlicht.

Spears ist bereits Mutter von zwei Söhnen: Sean Preston (20) und Jayden James Federline (19).

Die 44-Jährige und ihre beiden Kinder galten lange Zeit als zerstritten und entfremdet. Vor Kurzem konnte sich die Familie wieder annähern. Besonders nach ihrer Trunkenheitsfahrt im Frühjahr dieses Jahres waren ihre beiden Söhne eine große Stütze in ihrem Leben, während sie rund einen Monat in einer Entzugsklinik verbrachte.