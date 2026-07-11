Skandalnudel Britney Spears fällt schon wieder negativ im Verkehr auf!

Los Angeles (Kalifornien) - Skandalnudel Britney Spears (44) sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Die "Baby One More Time"-Sängerin wurde dabei erwischt, wie sie mitten auf der Autobahn mit dem Oberkörper aus dem Dachfenster einer Mercedes G-Klasse schaute.

Skandalnudel Britney Spears (44) ist wieder einmal negativ aufgefallen. (Archivfoto) © Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa

Nach Angaben von TMZ wurde die Pop-Prinzessin nur wenige Monate nach ihrer Suff-Fahrt bei ihrer nächsten Panne fotografiert.

Britney saß diesmal allerdings wohl nicht am Steuer. Nach ihrer letzten Eskapade ist es der 44-Jährigen nämlich untersagt, ein Lenkrad zu bedienen.

Trotz des neuerlichen Verhaltens sagte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber TMZ, dass es Britney im Moment "gut geht" und dass ihr Schiebedach-Stunt nur ein "harmloser Spaß" gewesen sei.

Den würde sie immer dann machen, wenn sie sich in Louisiana aufhält.