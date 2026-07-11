Skandalnudel Britney Spears fällt schon wieder negativ im Verkehr auf!
Los Angeles (Kalifornien) - Skandalnudel Britney Spears (44) sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Die "Baby One More Time"-Sängerin wurde dabei erwischt, wie sie mitten auf der Autobahn mit dem Oberkörper aus dem Dachfenster einer Mercedes G-Klasse schaute.
Nach Angaben von TMZ wurde die Pop-Prinzessin nur wenige Monate nach ihrer Suff-Fahrt bei ihrer nächsten Panne fotografiert.
Britney saß diesmal allerdings wohl nicht am Steuer. Nach ihrer letzten Eskapade ist es der 44-Jährigen nämlich untersagt, ein Lenkrad zu bedienen.
Trotz des neuerlichen Verhaltens sagte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber TMZ, dass es Britney im Moment "gut geht" und dass ihr Schiebedach-Stunt nur ein "harmloser Spaß" gewesen sei.
Den würde sie immer dann machen, wenn sie sich in Louisiana aufhält.
Nach ihrer Alkoholfahrt verbrachte Spears einige Zeit in einer Entzugsklinik und bekannte sich schließlich schuldig, fahrlässig unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gefahren zu sein. Dafür musste der US-Star eine Geldstrafe zahlen und erhielt zwölf Monate auf Bewährung.
Titelfoto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/dpa