Bizarres Video aufgetaucht: Hier wird Britney Spears abgeführt

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Anfang März war Britney Spears nach einer Alkoholfahrt festgenommen worden. Polizeiaufnahmen zeigen nun den Moment, als bei Britney die Handschellen klickten.

Von Franka Wolf

Kalifornien (USA) - Neue Details zur Festnahme von Britney Spears (44): Das einstige Popsternchen war Anfang März nach einer Alkoholfahrt in Gewahrsam genommen worden. Ein Video zeigt den Moment, als bei Britney die Handschellen klickten.

Britney Spears (44) saß berauscht am Steuer.
Britney Spears (44) saß berauscht am Steuer.  © picture alliance/dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

Am 4. März hatten Polizisten die Sängerin in Ventura County (Kalifornien) mit ihrem Wagen gestoppt, weil sie in Schlangenlinien unterwegs war, immer wieder abrupt abbremste und so die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Was folgte, war eine vorübergehende Festnahme wegen Alkohol und Drogen am Steuer. Einer drohenden Gefängnisstrafe konnte die 44-Jährige später vor Gericht entgehen.

Polizeiaufnahmen des Vorfalls, die dem US-Promi-Portal TMZ vorliegen, zeigen nun, wie Beamte die Musikerin anhalten und sie am Straßenrand befragen.

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Um nicht aus dem Auto aussteigen zu müssen, machte Spears den Polizisten zunächst ein skurriles Angebot: "Ich mach euch was zu essen, eine Lasagne, was immer ihr wollt", schlug sie vor. Sie habe auch einen Pool zu Hause. Doch ihre merkwürdige Einladung fruchtete nicht.

Die "Baby One More Time"-Interpretin musste einen standardisierten Nüchternheitstest absolvieren und wurde anschließend wild gestikulierend abgeführt.

Britney Spears hatte verschiedene Medikamente eingenommen

Britney Spears wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
Britney Spears wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.  © picture alliance/dpa/ZUMA Wire | Kay Blake

Weil die Beamten bei Britney einen "deutlichen Geruch eines alkoholischen Getränks" bemerkten, gab sie zu, zuvor einen Mimosa-Cocktail getrunken zu haben, sich aber dennoch vollkommen nüchtern zu fühlen.

"Ich könnte wahrscheinlich auch vier Flaschen Wein trinken und mich trotzdem um dich kümmern. Ich bin ein Engel", erklärte sie gegenüber den Beamten.

Außerdem räumte die Sängerin ein, vor der Fahrt verschiedene Medikamente eingenommen zu haben, darunter den Stimmungsstabilisator Lamictal, das Antidepressivum Prozac sowie das ADHS-Mittel Adderall.

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Während der Befragung soll Spears Berichten zufolge unter anderem mit einer Kinderstimme und zeitweise auch mit britischem Akzent gesprochen haben.

Die Mutter zweier Söhne hatte sich Anfang Mai vor Gericht schuldig bekannt. Sie wurde zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss begleitend ein verpflichtendes Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren.

Titelfoto: picture alliance/dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

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