Bizarres Video aufgetaucht: Hier wird Britney Spears abgeführt

Kalifornien (USA) - Neue Details zur Festnahme von Britney Spears (44): Das einstige Popsternchen war Anfang März nach einer Alkoholfahrt in Gewahrsam genommen worden. Ein Video zeigt den Moment, als bei Britney die Handschellen klickten.

Britney Spears (44) saß berauscht am Steuer. © picture alliance/dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

Am 4. März hatten Polizisten die Sängerin in Ventura County (Kalifornien) mit ihrem Wagen gestoppt, weil sie in Schlangenlinien unterwegs war, immer wieder abrupt abbremste und so die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Was folgte, war eine vorübergehende Festnahme wegen Alkohol und Drogen am Steuer. Einer drohenden Gefängnisstrafe konnte die 44-Jährige später vor Gericht entgehen.

Polizeiaufnahmen des Vorfalls, die dem US-Promi-Portal TMZ vorliegen, zeigen nun, wie Beamte die Musikerin anhalten und sie am Straßenrand befragen.

Um nicht aus dem Auto aussteigen zu müssen, machte Spears den Polizisten zunächst ein skurriles Angebot: "Ich mach euch was zu essen, eine Lasagne, was immer ihr wollt", schlug sie vor. Sie habe auch einen Pool zu Hause. Doch ihre merkwürdige Einladung fruchtete nicht.

Die "Baby One More Time"-Interpretin musste einen standardisierten Nüchternheitstest absolvieren und wurde anschließend wild gestikulierend abgeführt.