Nach Alkoholfahrt: Britney Spears in Entzugsklinik! "Ganz unten angekommen"

Los Angeles (USA) - Nächstes trauriges Kapitel im schwierigen Leben der Britney Spears (44): Der einst gefeierte Popstar soll sich US-Medien zufolge in einer Entzugsklinik befinden. Erst vor Kurzem war die Sängerin festgenommen worden, nachdem sie unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hatte.

Britney Spears (44) führt ein Leben voller Höhen und Tiefen. (Archivfoto) © dpa/AP/Jordan Strauss

Wie das Promiportal TMZ berichtet, hat die 44-Jährige sich vor einigen Tagen selbst in eine derartige Klinik in den USA eingewiesen – wo genau, ist nicht bekannt.

Demnach seien es Spears sehr nahestehende Personen gewesen, die den Popstar eindringlich darum gebeten haben sollen, sich in eine Entzugsklinik zu begeben. Sie willigte schließlich ein.

Ein Insider beschreibt den Ernst der Situation, den auch Spears selbst erkannt haben soll: "Sie realisiert, dass sie ganz unten angekommen ist."

Zeit ihrer Karriere kämpfte und kämpft die US-Amerikanerin mit Suchtproblemen. Schon 2007 begab sie sich in eine Entzugsklinik, Anfang 2008 wurde sie schließlich zwangseingewiesen. Wenig später erfolgte ihre Entmündigung, die erst im November 2021 wieder aufgehoben wurde.

Doch auch danach glich das Leben der Sängerin weiter einer Achterbahnfahrt. Im März dieses Jahres war sie schließlich wegen Alkohol am Steuer festgenommen worden.