Nach Alkoholfahrt: Britney Spears in Entzugsklinik! "Ganz unten angekommen"
Los Angeles (USA) - Nächstes trauriges Kapitel im schwierigen Leben der Britney Spears (44): Der einst gefeierte Popstar soll sich US-Medien zufolge in einer Entzugsklinik befinden. Erst vor Kurzem war die Sängerin festgenommen worden, nachdem sie unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss hinterm Steuer gesessen hatte.
Wie das Promiportal TMZ berichtet, hat die 44-Jährige sich vor einigen Tagen selbst in eine derartige Klinik in den USA eingewiesen – wo genau, ist nicht bekannt.
Demnach seien es Spears sehr nahestehende Personen gewesen, die den Popstar eindringlich darum gebeten haben sollen, sich in eine Entzugsklinik zu begeben. Sie willigte schließlich ein.
Ein Insider beschreibt den Ernst der Situation, den auch Spears selbst erkannt haben soll: "Sie realisiert, dass sie ganz unten angekommen ist."
Zeit ihrer Karriere kämpfte und kämpft die US-Amerikanerin mit Suchtproblemen. Schon 2007 begab sie sich in eine Entzugsklinik, Anfang 2008 wurde sie schließlich zwangseingewiesen. Wenig später erfolgte ihre Entmündigung, die erst im November 2021 wieder aufgehoben wurde.
Doch auch danach glich das Leben der Sängerin weiter einer Achterbahnfahrt. Im März dieses Jahres war sie schließlich wegen Alkohol am Steuer festgenommen worden.
Britney Spears wegen Sufffahrt-Verfahren in Entzugsklinik?
Danach wurde bekannt, dass Spears zu Treffen der Anonymen Alkoholiker in ihrer Heimat Los Angeles gehen würde und seit ihrer Sufffahrt angeblich "keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt" habe.
Ihr Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer sei laut eines Insiders nun auch einer der Gründe, warum sie sich in eine Entzugsklinik einweisen ließ. "Sie weiß strategisch, dass das vor dem Richter gut ankommt – dass sie die Sache ernst nimmt."
Dennoch postete die 44-Jährige am Wochenende erneut eines ihrer berüchtigten Insta-Videos. Extrem leicht bekleidet tanzt sie darin wild zu einem Song der Rapperin Cardi B (33).
Derartige Clips spalten seit Jahren die Meinungen der Fans der Sängerin. Die einen sehen sie als Ausdruck von Spears wiedergewonnener Freiheit, andere finden sie einfach nur besorgniserregend oder gar verstörend.
Titelfoto: Montage: Instagram/britneyspears, dpa/AP/Jordan Strauss