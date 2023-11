November übersprungen? Britney Spears rekelt sich vor Weihnachtsbaum

Kurz bevor die "Toxic"-Interpretin ihr neu erschienenes Buch "The Woman in Me" veröffentlichte, deaktivierte sie ihren Instagram-Account. Nun ist sie offenbar gut gelaunt auf der Social-Media-Plattform zurück - allerdings ohne Kommentarfunktion für ihre Follower und Fans.

Britney wirbelt in einem roten engen Kleid durch den Wohnbereich ihres Hauses, während im Hintergrund schon der erste Weihnachtsbaum leuchtet und alles in warmes gemütliches Licht taucht. Der Mensch-hohe Baum tauchte erstmals vor etwa drei Wochen auf dem Profil der Sängerin auf - es wird also wohl keine echte Tanne sein.

Nach ihrem Biografie-Knaller soll auch ein neuer Song der Princess of Pop folgen. © Chris Delmas / AFP

"Ich habe mein ganzes Herzblut in meine Memoiren gesteckt und bin meinen Fans und Lesern auf der ganzen Welt für ihre unerschütterliche Unterstützung dankbar", sagte Spears Anfang dieser Woche in einer Pressemitteilung.

Die Nachfrage nach "The Woman in Me" ist so groß, dass bereits jetzt die vierte Auflage in Druck geht.

Über diesen Erfolg hinaus arbeite die Sängerin derzeit wohl gerade an einem neuen Song. Wann dieser erscheinen soll, steht noch in den Sternen. Britney verriet jedoch zumindest schon einmal den Titel, nämlich "Hate You To Like Me".

Eine Anlehnung an Selena Gomez' (31) Trennungshit "Lose You To Love Me" aus dem Jahr 2020 vielleicht?