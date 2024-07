Osbourne lästert über Britney - Mit ihrem Konter hatte er wohl nicht gerechnet

Im Familien-Podcast sagte Osbourne gar, dass er es satthabe, sich ständig die halb nackte Sängerin beim Tanzen anschauen zu müssen. Tochter Kelly (39) ergänzte harsch, dass die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin ihr nur noch leidtun würde.

Nicht jeder findet Gefallen an den Posts der Sängerin. Auch der frühere "Black Sabbath"-Sänger kann bei den teils etwas wirr anmutenden Videos, die Britney so mit ihren Followern teilt, nur mit dem Kopf schütteln.

Harry How / Getty Images via AFP

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, beurteilt zu werden", so Spears, "aber ich glaube, es ist wichtig, einander zu helfen". Der Popstar bezeichnete Beckinsale als "Badass".

In Richtung Osbournes schrieb sie außerdem, dass sie überhaupt nicht so viel tanzen würde und sicher nicht arm dran sei. Für die Sängerin ist es eine Schande, wenn Menschen sich öffentlich gegenseitig so runtermachen.

"In der Welt, in der wir leben, in der Menschen so unglaublich grausam sein können, muss man extrem aufpassen, wen man in seinen inneren Kreis und sein Herz lässt", betonte Britney.