Schwiegermutter nach Unfall im Krankenhaus, doch Britney Spears zeigt sich im Push-up-BH

Am Samstag verkündete Britney Spears Mann, Sam Asghari (29), dass seine Mutter im Krankenhaus ist. Von Britney Spears (41) kamen nur wirre Worte. © Kay Blake/ZUMA Wire/dpa

Die Hiobsbotschaft verkündete der gebürtige Iraner am Wochenende auf Instagram.

"Heute war meine Mutter in einen schweren Unfall verwickelt. Sie wurde in die Notaufnahme gebracht", schilderte Asghari am Samstag in seiner Story.

Was genau passiert war, darüber hüllt sich der Mann von Superstar Britney Spears in Schweigen. Dennoch konnte der 29-Jährige schnell Entwarnung geben: "Dank der großartigen Hilfe des medizinischen Personals und einiger Freunde geht es ihr gut und sie erholt sich."

Britney Spears selbst äußerte sich auf Instagram nicht zum tragischen Unfall ihrer Schwiegermutter. Stattdessen postete die verrückte Blondine die vergangenen Tage mehrere Bilder und Clips, darunter ein Video, in dem sie sich im Push-up-BH präsentiert.