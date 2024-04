Was ist denn jetzt los? Britney Spears löscht Instagram-Account!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Regelmäßige Nacktbilder, kryptische Beiträge und zuletzt ein Kuss-Video mit dem Ex : Britney Spears (42) sorgt auf Social Media immer wieder für Fragezeichen. Jetzt hat sie auch noch ihr komplettes Instagram-Profil gelöscht!

Ein weiterer, möglicher Grund für die plötzliche Deaktivierung des Profils könnte auch der Wunsch nach einem weiteren Baby sein. Spears betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr sie sich ein drittes Kind wünscht.

Ob ihre Hauruckaktion mit dem seltsamen Kuss-Video zusammenhängt, das die Sängerin vor einigen Tagen postete und kurz danach wieder löschte? Zu sehen war Spears darin mit ihrem Ex Sam Asghari (30). Möglicherweise scheint die Blondine noch nicht über die Trennung hinweg zu sein.

Was soll das denn jetzt? Diese Frage dürfte sich nun der ein oder andere Fan stellen, immerhin hatte die Pop-Prinzessin Millionen Follower.

Gibt man ihren Namen in der Suchfunktion der App ein, erscheint nur noch der Parfüm-Account der 42-Jährigen. Das Hauptprofil von Britney Spears ist jedoch nicht mehr auffindbar.

Britney Spears und Sam Asghari (30) waren ein Jahr lang verheiratet. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dafür würde die zweifache Mutter anscheinend alles geben, wie ein Insider vergangene Woche dem Ok! Magazine verriet: "Britney ist davon überzeugt, dass sie jetzt ein Baby braucht. Alles, was sie will, ist einen heißen Typen mit guten Genen zu finden, der ihr Sperma spenden kann."

Freunde der "Toxic"-Interpretin würden sich deshalb große Sorgen machen, da sie befürchten, jemand könne Spears' Situation "ausnutzen" und ihr "Geld abjagen". "Britney neigt dazu, die falschen Leute anzuziehen", so die Quelle weiter.

Warum die Pop-Ikone ihr Instagram-Profil gelöscht hat und ob dies nun für immer oder nur vorübergehend ist, bleibt wohl erst mal ihr kleines Geheimnis.