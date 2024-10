Brotbacken mit Jo Semola: "Es hat mir mit meiner Depression geholfen"

Brot zu backen ist gar nicht so einfach, viele haben sich spätestens während der vergangenen Corona -Lockdowns daran versucht.

Seine Brote sind mehr als "nur" ein belegtes Brot mit Schinken und eines mit Ei. © Martin Steffen, Justyna Schwertner, BJV Verlag

Jo Semolas Brotreise teilt er allerdings erst seit rund drei Jahren auf Social Media. Dazu entschlossen habe er sich aufgrund seiner "psychischen Krankheitsgeschichte".

"In der Zeit, in der ich schwer mit Depressionen zu kämpfen hatte, da hat mir das Brotbacken ganz massiv geholfen. Die Kontrolle, die emotional im Alltag verloren gegangen ist, konnte ich mir dort zurückholen." Das sei wohl auch der Grund, weshalb er so eine enge emotionale Bindung zum Brot habe.

Damals konnte er nicht arbeiten. Als es ihm besser ging, musste er sich darüber Gedanken machen, wie er wieder Geld verdienen könnte.

Semola setzte alles auf die Content-Karte. "Ich bin geplant zum Influencer geworden." Vier Monate habe er sich Zeit gegeben, um herauszufinden, ob seine Idee zündet oder nicht. Nach zweieinhalb Monaten hatte er schon seine erste bezahlte Kooperation.

"Mein großes Glück war das Timing." Jo begann mit Instagram während des zweiten Corona-Sommers/Herbstes. "Glücklicherweise war der Moment, in dem ich die Motivation gewonnen habe, das Backen Content-mäßig festzuhalten, genau der Moment, in dem es dafür ein größeres Interesse als sonst gab und im Kurzvideobereich noch niemanden gab, der sich da komplett drauf fokussiert hatte."

Entsprechend viel Aufmerksamkeit wurde ihm zuteil.

Sein Buch "Brot 2.0: 'Breadventures'" erschien am 27. September. Worum es geht? Natürlich um das Backen von Brot und wie man es anschließend fancy belegen kann.