Nach Schwanger-Gerüchten: Bundesliga-Spielerfrau setzt freizügiges Statement

Frankfurt am Main/Sao Paulo (Brasilien) - Da weiß jemand ganz genau, was sie tut! So könnte man die jüngste Social-Media-Aktion von Bundesliga-Spielerfrau Izabel Goulart (39) kurz und knapp zusammenfassen. Doch nicht nur mit ihrem Körpergefühl, sondern auch mit ihrem Outfit wusste die Brasilianerin zu überzeugen.