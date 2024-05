Bunte Kostüme überall: Was zahlreiche Promis hier feiern

Köln - Wer am Dienstag an der Flora in Köln vorbeigekommen ist, hat vielleicht bemerkt, hier läuft ein Event. Der Streamingdienst Netflix hat dort zu passender Kulisse die dritte Staffel der Historien-Serie "Bridgerton" vorgestellt. Zahlreiche Promis und Influencer waren geladen und kamen, natürlich stilecht, in passenden Kostümen.