Anna-Maria Ferchichi ätzt gegen Journalisten: "Wer bist denn du?"

Berlin - Wer sich mit Anna-Maria Ferchichi (41) anlegen möchte, sollte es sich besser zweimal überlegen. Arafat Abou-Chaker (47) lässt grüßen. Wenn man so will, hat ein Streit über einen Gartenzaun überhaupt erst zur Trennung zwischen dem Clanboss und dem Rap-Star Bushido (44) geführt.

Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) lässt in ihrer Instagram-Story ihren Frust raus. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Die Achtfach-Mama hat sich schon damals nichts gefallen lassen. Daran hat sich auch in Dubai offenbar nichts geändert. Ein sechs Wochen alter Beitrag aus der FAZ bringt sie so dermaßen in Rage, dass sie es sich nicht nehmen lässt, eine besondere Grußbotschaft an den Verfasser zu verfassen.

"Was soll ich zu dir sagen, außer dass ich deinen Artikel fürchterlich finde. Ich empfinde auch so etwas wie Mitleid, wenn Menschen wie du auf andere schauen und sich das Maß rausnehmen, andere beurteilen zu können", ist die 41-Jährige über das Geschriebene überhaupt nicht erfreut.

In der Kolumne wird mit feinen Spitzen über ihr neues (banales) Leben voller Shoppingmalls in Dubai berichtet - und warum eine Freundin des Autors so fasziniert davon ist.

"Es ist ein bisschen kompliziert, den Überblick zu behalten über das Leben von Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie, sie hat fast so viele Kanäle wie Kinder, also Insta und der Podcast und RTL, und dann auch noch diese Gerichtsprozesse in der alten Heimat ...", heißt es beispielsweise in dem Text.

Das lässt die Löwenmama aber nicht auf sich sitzen.

"Hast du überhaupt eine Ahnung von meinem Leben? Weißt du, was in den letzten Jahren bei uns los war? Weißt du eigentlich, wie ich dankbar ich bin, dass unser Leben so banal in Dubai ist?", so die Schwester von Sarah Connor.