Anna-Maria Ferchichi überrumpelt Bushido mit schlüpfriger Nachricht

Berlin - Da wird selbst die aufgeschlossene Anna-Maria Ferchichi (44) ganz verlegen. In der neuesten Folge ihres Podcasts verrät Bushido (47) wie er eine besondere Nachricht von seiner Ehefrau bekam - eine schlüpfrige, um genau zu sein.

Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) sprechen immer wieder offen über ihr Liebesleben. © Jörg Carstensen/dpa

"Jetzt tu mal nicht so, als wärst du wieder 14 Jahre alt", will Bushido, dass die Achtfach-Mama mit der Sprache rausrückt.

Das war nach einem feuchtfröhlichen Abend noch anders. Da kam die 44-Jährige gleich auf den Punkt: Sie wollte Sex und redete auch nicht um den heißen Brei herum.

"Du hast mir geschrieben: 'Hey, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, du bist noch wach", erinnert sich der Rapper ganz genau. Auch an seine Antwort: "Na klar."

Zuvor hatte der Tempelhofer Junge noch eine Therapiestunde. Nun waren seine ehelichen Pflichten gefragt: "Und dann kam: 'Ich will Sex.'"

Von der Direktheit war offenbar auch der 47-Jährige überrascht: "Nicht so von wegen: 'Hey, hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit mir zu schlafen?'"