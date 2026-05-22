Anna-Maria Ferchichi überrumpelt Bushido mit schlüpfriger Nachricht
Berlin - Da wird selbst die aufgeschlossene Anna-Maria Ferchichi (44) ganz verlegen. In der neuesten Folge ihres Podcasts verrät Bushido (47) wie er eine besondere Nachricht von seiner Ehefrau bekam - eine schlüpfrige, um genau zu sein.
"Jetzt tu mal nicht so, als wärst du wieder 14 Jahre alt", will Bushido, dass die Achtfach-Mama mit der Sprache rausrückt.
Das war nach einem feuchtfröhlichen Abend noch anders. Da kam die 44-Jährige gleich auf den Punkt: Sie wollte Sex und redete auch nicht um den heißen Brei herum.
"Du hast mir geschrieben: 'Hey, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, du bist noch wach", erinnert sich der Rapper ganz genau. Auch an seine Antwort: "Na klar."
Zuvor hatte der Tempelhofer Junge noch eine Therapiestunde. Nun waren seine ehelichen Pflichten gefragt: "Und dann kam: 'Ich will Sex.'"
Von der Direktheit war offenbar auch der 47-Jährige überrascht: "Nicht so von wegen: 'Hey, hättest du vielleicht Lust, heute Abend mit mir zu schlafen?'"
Anna-Maria Ferchichi vergisst nach Schäferstündchen beinah Podcastaufnahme
Seine Antwort will der DSDS-Juror dann aber lieber nicht verraten. Schon beim Erwähnen müssen beide wie verliebte Teenager kichern: "Das sag' ich jetzt nicht. Da war nämlich ein Satz dabei, weißt du, welchen ich meine? Den Punkt-Punkt-Punkt-Style ..."
Ungelegen kam der unerwartete Sexüberfall aber nicht. Bushido sprang sofort unter die Dusche und machte sich für seine Ehefrau hübsch - auch untenrum. Da kam allerdings schon das nächste Problem, denn Anna-Maria war in Plauderlaune.
"Da wurde mir ein bisschen kalt und außerdem war ich grad dabei, mich im Intimbereich zu rasieren. Da musste ich schon echt aufpassen."
Wie die Nacht weiterging, verrieten beide nicht, nur dass sie "sehr schönen" Abend zusammen verbracht haben.
So schön, dass die brünette Beauty auch am nächsten Morgen am liebsten mit ihrem Ehemann im Bett gelegen hätte, doch daraus wurde nichts. Ein wichtiger Termin, den sie beinah vergessen hätte, stand an: die Podcastaufnahme
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa