Diese Sängerin half Bushido durch Ehekrise: "Sie war die einzige Person, mit der ich geredet habe"

Berlin - Die vorübergehende Trennung von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Nun erzählt der Rapper, dass ihm die Schwester seiner Frau in dieser schwierigen Zeit zur Seite stand.

Für Bushido (47) sei die Trennung von Anna-Maria (44) "die Hölle gewesen". © Instagram/anna_maria_ferchichi

Die Nachricht über die Trennung der beiden sorgte Ende 2025 für großes Aufsehen. In dieser schweren Zeit ließ der Rapper kaum jemanden an sich heran – einzig seine Frau und deren Schwester Sarah Connor (45) standen ihm in dieser Zeit besonders nahe.

"Ich habe mit Sarah viel gesprochen. Sie war die einzige Person, mit der ich abseits von Anna-Maria geredet habe. Die vermittelt hat. Die mich angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht", gesteht der 47-Jährige gegenüber BILD. Das rechne er ihr hoch an.

Für ihn sei diese Zeit "die Hölle gewesen". Er habe damals "alleine in einer Scheiß-Bude in Dubai" gelebt und sei während seiner Jury-Tätigkeit bei "DSDS" mental kaum anwesend gewesen.

Mittlerweile sei die Krise überwunden. "Nach 15 Jahren und acht Kindern sind wir das erste Mal an dem Punkt, wo ich sage, wir sind auf Augenhöhe", betont Anna-Maria.