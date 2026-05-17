Tumor entdeckt: Bushido muss operiert werden
Berlin - Schock-Moment bei den Ferchichis: Ärzte haben bei Bushido (47) einen Tumor entdeckt.
Der Rapper müsse nun operiert werden, berichtete seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) in mehreren Instagram-Storys.
Demnach sei bei dem Musiker eine Schwellung im Bereich vor dem linken Ohr festgestellt worden. Zunächst habe sich das Paar für weitere Untersuchungen entschieden. Eine MRT-Untersuchung sollte klären, worum es sich bei der Veränderung handelt.
Wenige Stunden später folgte dann die Entwarnung: "Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück", erklärte die Achtfach-Mama in einem Update.
Trotz der Diagnose ist eine Operation notwendig. Der Befund müsse entfernt werden, da die Gefahr bestehe, dass er sich verändern könne.
Das Risiko einer bösartigen Entwicklung sei aber offenbar gering. "Alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst", erzählte die 44-Jährige weiter.
Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, war in den Videos ebenfalls zu sehen. Er sieht seinen Gesundheitszustand gelassen und kommentierte die bevorstehende OP mit einem knappen "Jap".
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa