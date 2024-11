Bushido führt durch Flers alte Wohnung: Was er im Bad findet, sorgt für einen Lachanfall

Berlin - Bushido (46) kann die Sticheleien gegen Fler (42) einfach nicht lassen: Jetzt besuchte der Rapper die frühere Wohnung seines Erzfeindes in Berlin-Lichterfelde , gab seinen Fans eine kleine Tour durch die Räumlichkeiten - und ließ es dabei an Häme und Spott selbstredend nicht fehlen.

Hitzkopf Fler hatte in der Vergangenheit bei Stress mit Rap-Kollegen immer wieder dazu aufgefordert, ihn doch an seiner Wohnanschrift zu besuchen. Als einige einmal wirklich den Weg zur Billy-Wilder-Promenade auf sich nahmen, war Fler dort allerdings nicht anzutreffen.

"An dieser Adresse sind Leute wie Kollegah (40), Farid Bang (38) und auch Animus (37) vorbeigekommen und wollten eigentlich ein bisschen was mit Fler klären. Hat nicht immer funktioniert", witzelte der 45-Jährige.

Diesen Triumph will Bushido in dem neuen Clip offenbar entsprechend noch weiter auskosten.

Er stehe gerade an "einer weltbekannten Adresse", beginnt Bushido das Instagram-Video. "Also es gibt vermutlich keinen auf diesem Planeten, der nicht schon von der Billy-Wilder-Promenade gehört hat."

Die Immobilie an der berühmten Adresse nahm Bushido ganz genau unter die Lupe. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

"Wir werden uns jetzt mal angucken, was der liebe Herr Losensky da so fabriziert hat", erklärte Bushido, bevor er die Immobilie ganz genau in Augenschein nahm.

Diese machte einen etwas unaufgeräumten Eindruck, da Vorbesitzer Fler einige Dinge zurückgelassen hatte - etwa Kleidung, Getränkedosen und etliche Briefe, teils vom Inkassobüro.

Bushido - wenn wundert es - freute sich diebisch.

Die Mahnung las der "Ersguterjunge"-Chef dann auch noch genüsslich Satz für Satz vor der versammelten Netz-Community vor. Sein persönliches Highlight fand Bushido aber wenig später im Badezimmer.

In einem Kulturbeutel entdeckte er dort Kamagra, ein Potenzmittel.

"Dicker, guck mal was da drin ist. Junge, Junge, Junge", sagte Bushido und lachte schadenfroh. Anschließend kündigte der Ex-Geschäftspartner von Clan-Boss Arafat Abou-Chaker (48) noch umfassende Renovierungsarbeiten an.

Und Fler? Der gab sich betont lässig und postete in seiner Story nur ein paar Memes, in denen sich über Bushido lustig gemacht wird. Zum Hausbesuch forderte er immerhin nicht auf.