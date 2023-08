Bushido ganz unverblümt: Panikattacken, Psychotherapie, komplette Kapitulation

Berlin/Dubai - Seit 30 Jahren leidet Bushido (44) unter heftigen Migräneanfällen, die ihn in seinem Alltag stark beeinträchtigen. Auch von Panikattacken berichtet der Rapper in einem Interview.

Bushido (44) hat mit starker Migräne zu kämpfen. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

Übelkeit, Sehstörungen, Lichtempfindlichkeit und extreme Kopfschmerzen begleiten den 44-Jährigen seit seinem Teenageralter, wie Bushido RTL sagte.

Wenn der gefürchtete Fleck vor seinem Auge auftaucht und zu flimmern beginnt, wisse Bushido, dass die Migräne losgeht.

"Irgendwann kann ich dann gar nichts mehr sehen. Nach circa einer Stunde kehrt dann das normale Sehvermögen zurück. Doch dann folgen die Kopfschmerzen, und die sind hart", sagte der Rapper ganz offen.

Während der Migräne fühle sich sein Kopf an, als würde er zerplatzen. Manchmal seien die Schmerzen so stark, dass sich Bushido ein Tuch um die Stirn binde, ganz fest zuschnüre, um den Druck auszugleichen, der in seinem Schädel herrscht.