Schock für Bushido und Anna-Maria: Sohn Djibi nach schwerem Unfall operiert!

Mit dem Notarzt wurde Djibi sofort in eine Klinik vor Ort gebracht, wo die Wunde mit 17 Stichen erst einmal verschlossen wurde. Am Abend ging es dann weiter nach Dubai, wo der Junge gerade seine OP überstanden hat.

Der Ferchichi-Clan lebt seit dem Sommer 2022 in Dubai. © Screenshot/Instagram/bush1do

Immer noch sitzt der Schock bei Anna-Maria Ferchichi tief: "Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen. Ich kann das alles nicht fassen. In dem einen Moment noch Spaß, in dem anderen Moment liegt er schon unter Narkose im Krankenwagen, weil er so große Schmerzen hatte."

Die Influencerin endete mit einem Appell an andere Eltern: "Sowas kann jedem passieren. Bitte, lasst Eure Kinder nicht mehr solche Sachen machen."

Auch Bushido zeigte sich in einem Post bewegt: "Diese kurzen Momente, die einem zeigen, wie schnell aus Spaß Ernst werden kann. Am liebsten will man seine Kinder nie wieder loslassen."

Djibi sei "so tapfer" gewesen, so der 46-Jährige. Auf den dazugehörigen Bildern aus dem Krankenhaus kann der Elfjährige sogar schon wieder ein wenig lächeln.